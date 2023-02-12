Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük sarsıntı meydana geldi. 10 ilde büyük yıkımlara neden olan bu deprem, dezenformasyon haber problemini de beraberinde getirdi. Son olarak sahibi olduğu BaBala TV'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan yalan haber nedeniyle Oğuzhan Uğur'a soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlattı!

Geçtiğimiz saatlerde BaBala TV'nin Twitter hesabı üzerinden Kahramanmaraş Kumçatı Köyü ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarlarının çatladığına dair paylaşım yapıldı. Daha sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, haberin yalan olduğunu açıkladı. Bunun üzerine BaBala TV ekibi ilgili paylaşımı sildi.

Milliyet'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın vatandaşlar arasında korku ve panik yaratması, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarında aksama yaşanması nedeniyle Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlattı.

Deprem bölgesi hakkında dezenformasyona neden olan fenomen tutuklandı!

Soruşturma açılmadan önce Oğuzhan Uğur, bir kullanıcının yorumu üzerine haberin bakanlık yetkilisi tarafından teyit edildiğini açıklamıştı. Hatta bu konuyla ilgili yapılan yazışma görsellerinin de halen durduğunu belirtmişti.

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