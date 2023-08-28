Öğrencileri hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri artıyor

Siber güvenlik uzmanları, öğrencilerin yaklaşan okula dönüş sezonu için hazırlandığı bu dönemde dolandırıcılık faaliyetlerinde artış olduğunu belirledi. Siber suçlular, öğrencileri, eğitimcileri ve yöneticileri hedef alan kimlik avı kampanyaları yürütüyor.

Siber güvenlik uzmanlarından oluşan Kaspersky ekibi, öğrencilerin yaklaşan okula dönüş sezonu için hazırlandığı bu dönemde dolandırıcılık faaliyetlerinde artış olduğunu belirledi.

Şirket açıklamasına göre, akademik hazırlıklara ve okul alışverişine yönelik artan ilgiden yararlanmayı amaçlayan siber suçlular, öğrencileri, eğitimcileri ve yöneticileri hedef alan kimlik avı kampanyaları yürütüyor.

Dolandırıcılar tarafından bu amaçla kullanılan taktiklerden biri öğrencilere dizüstü bilgisayar kazanma şansı vadeden sahte çekilişler düzenlemek. Bu ödüle hak kazanmak için kurbanlardan kişisel bilgilerini vermeleri ve tercih ettikleri dizüstü bilgisayar modelini belirtmeleri isteniyor. Söz konusu dolandırıcılığın bir diğer şeklinde, kişilerden ödül kazanabilecekleri bir sayfaya yönlendiren belli bir bağlantıyı WhatsApp aracılığıyla 15 kişiyle paylaşmaları, daha sonra bu kişilerin SMS yoluyla kayıt yaptırarak çekilişe katılmaları isteniyor.

Dizüstü bilgisayar veya başka bir şey kazandırma vaadi bir yem olarak kullanılıyor. Kazananlar, sözde kazandıkları ödüllerin teslimat masraflarını karşılamaları gerektiği konusunda bilgilendiriliyor. Bu ek ödeme talebi, dolandırıcılık girişiminin açık bir göstergesi niteliğinde.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, akademik sezon yaklaşırken milyonlarca öğrencinin kitap ve okul malzemeleri satın almak, harç ödemelerini yapmak için harekete geçmesinden dolayı siber tehditlerde de geleneksel bir artış yaşandığını belirtti.

Dolandırıcıların bu dönemden faydalanarak öğrencilerin eğitim için yeni cihazlar edinme hevesinden yararlandığını aktaran Svistunova, "Ücretsiz bir dizüstü bilgisayara sahip olmanın cazibesi, olası tehlikeleri görmezden gelmeye sebep oluyor. Bu da bireyleri bu dolandırıcılıkların tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Sahte burs dolandırıcılığı da durumdan şüphelenmeyen öğrencileri ciddi şekilde etkileyerek yalnızca mali kayıplara değil, aynı zamanda kimlik hırsızlığına da yol açabiliyor. Öğrencilerin bilmedikleri burs teklifleriyle iletişime geçerken dikkatli ve temkinli olmaları çok önemli." ifadesini kullandı.

Bu dönemde gündeme gelen bir diğer aldatma biçimi de sahte bursları konu alıyor. Dolandırıcılar, öğrencilerin mali yardım alma umutlarını istismar ederek onları sahte burs vaadiyle kandırma yoluna gidiyor. Hedeflenen kişiler, mali yardım vadeden ve gerçek gibi görünen burs teklifleriyle tuzağa çekiliyor. Bu yardımlardan faydalanmak için öğrencilerden sosyal güvenlik numaraları ve banka bilgileri gibi hassas veriler dahil olmak üzere kişisel bilgilerini paylaşmaları isteniyor. Bu bilgiler daha sonra kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılık için kullanılıyor.

"Güvenilir kaynakları kullanın"

Kaspersky uzmanları, yeni eğitim dönemi başlangıcında dolandırıcılığına karşı güvende kalmak için şunları öneriyor:

"Şüpheyi elden bırakmayın. Gerçek olamayacak kadar iyi tekliflerle karşılaştığınızda, özellikle de sizden ön ödeme veya kişisel bilgi talep ediliyorsa dikkatli olun. Kaynağı doğrulayın. Karşınıza çıkan bursları, eşantiyonları veya diğer teklifleri iyice araştırın. Gerekirse ilgili kurumlarla resmi kanallar üzerinden iletişime geçin ve herhangi bir işlem yapmadan önce teklifin gerçekliğini sorgulayın. Bilgilerinizi güvence altına alın. Talebin meşruluğundan kesin emin olmadığınız sürece hassas bilgilerinizi çevrim içi olarak paylaşmaktan kaçının.

Güvenilir kaynakları kullanın. Ödeme yaparken veya kişisel bilgilerinizi paylaşırken okulların resmi web sitelerine, bilindik burs platformlarına ve saygın perakendecilere bağlı kalın. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (MFA) etkinleştirin. Mümkün olan her yerde MFA'yı etkinleştirerek çevrim içi hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin. Sadece şifrelerinizi saklamakla kalmayan, aynı zamanda 2FA için otomatik olarak tek seferlik şifreler oluşturan güvenilir bir şifre yöneticisi kullanın. Çeşitli tehditlere karşı kapsamlı koruma için Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."