Öğrencilerden geliştirilen hidroponik sistem topraksız tarımı teşvik ediyor

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen hidroponik sistem, topraksız tarım uygulamalarını teşvik ediyor. Sistem, TEKNOFEST İzmir'de tanıtıldı ve tarımsal üretimde yüksek verim sağladığı belirtiliyor.

FURKAN GENÇOĞLU - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencisi Muharrem Güllüoğlu ve arkadaşları, geliştirdikleri hidroponik sistem ile topraksız tarım uygulamalarını teşvik ediyor.

Güllüoğlu ve arkadaşları tarafından geliştirilen sistem, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de tanıtıldı.

Güllüoğlu, sisteme ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, sistemle tarımsal üretimde daha yüksek verim elde edilebileceğini söyledi.

TEKNOFEST İzmir'de sergiledikleri bu sistemin temel prensibinin topraksız tarım yapmak olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, şu bilgileri verdi:

"Geliştirdiğimiz topraksız tarım sistemi hem verimlilik hem de toprakların zarar görmemesi için oldukça önemli. Öncelikle bir dikey bir de yatay olmak üzere iki tane sistemimiz bulunmakta. Solüsyonumuzu laboratuvar ortamında kendimiz yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Sadece bitkinin ihtiyaç duyduğu mineraller bulunuyor. Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum gibi mineraller bulunuyor. Öncelikle motorumuzu aktif hale getiriyoruz. Daha sonra devridaim yaparak bitkiye ihtiyaç duyduğu mineralleri verdikten sonra geri solüsyon kutumuza aktarılıyor."

Bu sistemle topraklı tarıma göre yüzde 100 daha fazla verim elde ettiklerini belirten Güllüoğlu, bu sayede hem su tasarrufu sağladıklarını hem de tarımsal işçiliği en aza indirdiklerini kaydetti.

Güllüoğlu, "Burada görülen marul bitkisi normalde topraklı tarımda 2 ayda hasat oluyor ama topraksız tarım yapıldığında 3 haftada hasat oluyor. Bu sistemde her türlü bitki yetiştirebilirsiniz. Domates, biber ve marul gibi hemen hemen her bitki yetişir." diye konuştu.

Sistemde toprak yerine "kokopit" kullandıklarını anlatan Güllüoğlu, "Kokopit, bitkinin yetiştirilme ortamlarından birisidir. Kendisi inert bir maddedir, toprak olmadığı için bitkinin dik durmasını sağlayarak bitkinin besin elementlerinin köklerinden daha iyi iletimini sağlıyor." bilgisini verdi.