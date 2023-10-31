Öğrenciler mutlu: ChatGPT, beklenen özelliğe kavuştu!

Dünyanın en popüler yapay zeka araçlarından ChatGPT, önemli bir yeteneğe daha kavuştu. İşte yeniliğin detayları...

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte "yapay zeka" terimi daha çok duyulmaya başlandı. Bu alana yapılan yatırımlar, son dönemlerde hayatımızın hemen yer yerine yerleşecek yapay zeka araçlarının ortaya çıkmasına vesile oldu.

Şu günlerde en popüler yapay zeka araçlarından birisi de OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT. Kendisine sorduğunuz hemen her soruya bir cevap üretebilen bu araç, önemli bir yeniliğe daha kavuşuyor. İşte ayrıntılar…

Chatgpt, artık PDF dosyalarını analiz edebiliyor!

Chatgpt'ye son haftalarda oldukça yararlı özellikler ekleniyor. Yapay zeka aracı, geçtiğimiz günlerde interneti tarayıp güncel veriler sunmaya başladı. Chatgpt, şimdi ise PDF dosyalarını analiz edebilme yeteneğine sahip oldu.

Chatgpt'nin PDF dosyalarını analiz edebilme yeteneği test etme amacıyla bazı ChatGPT Plus kullanıcılarına sunuldu. Uzun metinden oluşan bir PDF belgesini özetlemek gibi amaçlar için kullanılabilen bu yeniliğin herkes için ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Ücretsiz ChatGPT sürümünü kullanan kişiler için sunulmayacak olması kuvvetle muhtemel.

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Bu özellik, başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere pek çok kesim için yararlı olabilir. Örneğin PDF dosyasında iş ile ilgili gelen bilgiler özetlenerek kullanılabilir. Öğrenciler ise ders notlarını özetleme amacıyla kullanabilir.

ChatGPT ile PDF dosyasını analiz ettirebilme yeteneğini aktif etmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Ayarlar'ı açın.

2. Adım: Beta özelliklerine erişebilmek için ilgili seçeneği aktif hale getirin.

3. Adım: İşte bu kadar! PDF dosyasını yükledikten sonra analiz ettirebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT'nin yeni yeteneğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.