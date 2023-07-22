Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, pek çok ithal üründe olduğu gibi laptoplarında fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Hatta pek çok markanın popüler serileri 20 bin TL barajının üstüne çıktılar. Fakat hala bu sınırı geçmeden alabileceğiniz kaliteli cihaz bulunuyor. İşte öğrenciler için en iyi laptoplar...

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, pek çok ithal üründe olduğu gibi laptoplarında fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Hatta pek çok markanın popüler serileri 20 bin TL barajının üstüne çıktılar. Fakat hala bu sınırı geçmeden alabileceğiniz kaliteli cihaz bulunuyor. İşte öğrenciler için en iyi laptoplar…

Öğrenciler için en iyi laptoplar

Listemizi hazırlarken kullandığımız laptoplar yalnızca öğrenciler için değil, aynı zamanda ofis çalışanları içinde oldukça güzel seçenekler olacaktır. Zira bu cihazların sağlamış olduğu performans sayesinde, üst düzey grafik ve işlem gücü gerektiren şeyler yapmayı düşünmüyorsanız tüm işleriniz için kullanabilirsiniz.

Lenovo V14:

AMD Ryzen 5 5500U 8GB 256GB SSD Windows 10 Home 14¨ FHD

Lenovo V15:

Intel Core i7-1165G7 16GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ FHD

Lenovo IdeaPad 3:

AMD Ryzen 7 5700U 8GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ FHD

Huawei MateBook D15:

Intel Core i3 10110U 8GB 256GB Windows 10 Home 15¨

Huawei MateBook D15:

Intel Core i7 1195G7 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 15.6¨ FHD

Huawei Matebook 16:

AMD Ryzen 7 5800H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 16¨ IPS

Huawei Matebook D16:

AMD Ryzen 5 4600H 8GB 512GB SSD Windows 10 Home 16.1¨ FHD

HP Victus Gaming 15-FB0015NT:

AMD Ryzen 5 5600H 16 GB 512GB SSD RX6500M Freedos 15.6¨ FHD 144 Hz

MSI MODERN 15 B7M-078XTR:

AMD Ryzen 5 7530U 8GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ FHD

Acer Nitro 5 AN515-45:

AMD Ryzen 5 5600H 8GB 256GB SSD GTX1650 Freedos 15.6¨ FHD 144Hz

Asus TUF Gaming FX506HC-HN011:

Intel Core i5 11400H 8GB 512GB SSD RTX3050 Freedos 15.6¨

Asus TUF Gaming FX506HE-HN011:

Intel Core i5 11400H 8GB 512GB SSD RTX 3050Ti Freedos 15.6¨ FHD

Asus Vivobook 15 X515EA:

Intel Core I5 1135G7 16GB 1TB SSD 15.6 " Intel Iris

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