Öğrenciler, eTwinning projesiyle kodlama öğreniyor

Türkiye, Polonya, Yunanistan, Sırbistan ve Portekiz'den 15 okuldan 100'ü aşkın öğrencinin katıldığı "Scratch ile Kodlama-Coding with Scratch" adlı eTwinning projesi geliştirildi.

Projeye Polonya, Yunanistan, Sırbistan ve Portekiz'deki bazı okullar ile Türkiye'den Eskişehir Çifteler Atatürk Ortaokulu, Ankara Şehit Harun Turhan Ortaokulu, Konya Erdem Bayazıt Ortaokulu, Van Edremit Bilim ve Sanat Merkezi, Çankırı Yunus Emre Ortaokulu, Hatay Payas Yunus Emre Ortaokulu, Sakarya Mehmet Gölhan Ortaokulu, Ordu Karahamza Şehit Ahmet Karadağ Ortaokulu, Eskişehir Şehit Yunus Baykal Ortaokulu, Eskişehir Mustafa Kemal Ortaokulunun öğretmenlerinin rehberliğinde katılan öğrenciler, kodlama dünyasına adım attı.

Projede yer alan Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Atatürk Ortaokulunun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özlem Halime Uysal, yaptığı açıklamada, teknoloji kullanımının vazgeçilemez olduğu günlerde bilişim teknolojileri kullanımının 7'den 77'ye herkesi kapsadığını bildirdi.

Teknolojiyi tüketmek yerine üretmeye dikkati çekmek, kodlamayı ve çok uluslu iletişimi hayata geçirmek için "Coding with Scratch" adlı eTwinning projesiyle yola çıktıklarını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye başta olmak üzere Polonya, Yunanistan, Sırbistan ve Portekiz'den toplam 15 farklı okuldan yüzü aşkın öğrenciyle bu projemizi uygulamaya koyduk. Projeye katılan öğrenciler blok kodlama aracı olan Scratch ile kendi etkileşimli hikayelerini, oyunlarını, animasyonlarını yaptılar. Bununla birlikte matematik, dil ve sosyal becerilerini de geliştirdiler. Projede öğrenciler Scratch ara yüzünü ve kullanımını, kod bloklarıyla algoritma oluşturmayı çeşitli etkinliklerle öğrendiler. Kendileri gibi kodlamaya merak duyanlar için hazırladıkları oyunların anlatıldığı hatta kare kodlar ile oynanabildiği bir çevrimiçi kitap oluşturdular. Hep beraber ortak bir platformda bir oyun kodladılar. Çeşitli web 2.0 araçlarını öğrenme ve kullanma imkanına da sahip oldular. Projenin her aşamasında eğlenerek öğrenen ve üreten bu ekip okullarında kodlamaya dikkat çekmeyi başardılar."