Öğrenci yurtları dijital dönüşüme hız veriyor

Öğrenci yurtları, dijital dönüşüm süreçlerine ve yapay zeka entegrasyonlarına hız vererek, barınma ihtiyaçlarını daha iyi koşullarla karşılamayı hedefliyor. Dijitalleşmenin yurt yöneticilerinin hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerinin önünü açtığı belirtiliyor.

Yeni neslin barınma ihtiyaçlarını daha iyi koşullarla karşılaşmak isteyen öğrenci yurtları, dijital dönüşüm süreçlerine ve yapay zeka entegrasyonlarına hız verdi. Livinsoft Ürün ve Projeler Müdürü Berhan Akbulut konuyla ilgili, "Dijitalleşmenin yurt yöneticilerinin hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerinin önünü açtı" dedi.

Dijital dönüşüm hızla yaygınlaşırken, zincirin son halkasına öğrenci yurtları eklendi. Birçok yurt yöneticisi teknolojinin maliyet, veri güvenliği, verimlilik, hız ve sürdürülebilirlik avantajlarından yararlanmak için dijitalleşmeye başladı. Türkiye, İngiltere, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Güney Afrika ve Hindistan'da faaliyet gösteren yurt yönetim yazılım şirketinin projeler müdürü Berhan Akbulut,"Bulut tabanlı yazılımlarımız sayesinde yurt yöneticilerinin ve çalışanlarının iş süreçlerini zaman ve mekan fark etmeksizin 7/24 yönetebilme olanağına sahip" diye konuştu.

"TALEPLERİNİ ANLIK OLARAK TAKİP EDEBİLİYORLAR"

Dijitalleşen yurtların kayıt, ödeme, duyuru, izin gibi işlemleri dijital ortamda yaparak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ettiklerini belirten Akbulut, "Yurt yöneticileri, bulut tabanlı yazılımımız ile ödeme takibi, izin yönetimi, oda tahsisi gibi işlemleri çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliyor. Öğrenciler, odalarıyla ilgili teknik veya idari bir konuda işletmeye kolayca bildirimde bulunabiliyor. Taleplerini anlık olarak takip edebiliyor" dedi.

"VERİLERİ, ÜST DÜZEY ŞİFRELEME SİSTEMİYLE SAKLIYORUZ"

Akbulut, dijitalleşmenin veri ve doküman güvenliği açısından da önemli olduğunun altını çizerek, "Yurtlar, kağıt üzerinde tuttukları verileri zaman zaman kaybetme riskiyle karşılaşabiliyor. Tam bu noktada sunduğumuz bulut tabanlı yazılımlar sayesinde bu riski ortadan kalkıyoruz. Verileri, lisanslı veri parklarında periyodik olarak yedekleyerek ve üst düzey şifreleme sistemiyle saklıyoruz. Böylece verileri korumak için donanım veya güvenlik yazılımı gibi ek giderlere mal olacak çözümlere yönelmeye gerek kalmıyor" diye konuştu.

"ANLIK İLETİŞİM MÜMKÜN"

Yazılımlarının öğrenci ve yurt yöneticileri arasında anlık iletişimi mümkün kıldığını söyleyen Akbulut, "Yurt yöneticileri, dijital ortamda yaptıkları işlemleri daha hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlayabiliyor. Bu da hem işletmenin hem de yurt sakinlerinin memnuniyetini artırıyor. Yazılımımızı kullanan her bir yurt, özel mobil uygulama sayesinde de öğrencilerine ödeme takibi, arıza bildirimi ve takibi, belge yükleme, randevu oluşturma, duyurular hakkında bildirimler alma, anket cevaplama, kargo takibi, WhatsApp aracılığıyla yurda mesaj gönderebilme gibi seçenekler sunabiliyor" dedi.

"KAĞIT KULLANIMINI MİNİMUMA İNDİRMELERİNE YARDIMCI OLUYORUZ"

Akbulut, dijitalleşmenin sürdürülebilirlik açısından da önemli olduğunu aktararak sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yurtlar, kağıt sarfiyatının çok olduğu işletme türlerinden biri. Ancak kağıt tüketimi maliyetinin yanında çevreye de ciddi boyutta zarar veriyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) raporuna göre, kağıtsız ticaret uygulamaları küresel karbon emisyonlarını yüzde 26 oranında azaltabiliyor. Şirket olarak biz de yurt işletmelerinin kağıt kullanımını minimuma indirmelerine yardımcı oluyoruz. Böylece hem çevreyi koruyoruz hem de yöneticilerin bütçelerinden tasarruf etmesini sağlıyoruz."