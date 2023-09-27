Artan döviz kurları ve vergi oranlarıyla birlikte akıllı telefon satın almak oldukça zorlaştı. Ancak, bu yüksek fiyatların ardından gelen "öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar" haberi moral kaynağı oldu. Bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu müjdeyi duyurdu. Üstelik bu destek sadece yerli üretim cihazları kapsamıyor. Peki öğrenci indirimiyle alınabilecek 10 telefon ne?

Öğrenci indirimiyle alınabilecek 10 telefon!

Listemizdeki akıllı telefonlardan satın almak için buraya tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine yönelik, vaat ettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteğini artık hayata geçirildiğini, piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği sunulacağını duyurdu. Videomuzda ise fiyatı 9.500 TL'ye kadar olan akıllı telefon modellerini inceledik.

Listemizdeki telefonlar Infinix, Tecno, Vivo, Omix, Xiaomi, Huawei, Casper, General Mobile, Realme ve Samsung markalarının modellerinden oluşuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şartlar altında hangi akıllı telefonu almak istersiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.