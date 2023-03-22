OGM, orman yangınlarına karşı 20 uçak daha satın aldı!

Geçtiğimiz yıllarda ülkemiz büyük orman yangınları yaşadı. Tüm ülke olarak bizlerinde içini yakan elim olaylardan sonra önlemler alınmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü bu hususta yangın sezonu gelmeden 20 adet uçak satın aldı. Bu uçaklara ek olarak Beechcraft King Air 350 model bir uçakta TUSAŞ tarafından yangın gözetleme uçağı olarak hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

20 adet tek motorlu söndürme uçağı!

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma ile Türkiye'nin orman yangınlarını önleme hususundaki teknik ürün adetleri incelendi. Bu hususta SSB, OGM'ye 20 adet daha uçak satın alınmasına karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sipariş edilen 20 uçağın ilk 4 tanesi 28 Nisan'da tören ile teslim edilecek.

Alınan bu tek motorlu uçaklar "hava traktörü" gibi lakapları da olan Air Tractor 802 modeli. Kısaca AT-802. Boyuna göre oldukça yetenekli olan bu uçaklar Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme operasyonları esnasında havadan destek vermesi için alındı.

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AT-802 uçaklarına yakından bakmamız gerekirse havadan sıvı ikmalı yapması için tasarlandılar. Uçak özellikle Amerika'da tarım faaliyetleri için de kullanılıyor. Kokpit ve kuyruk arasındaki bölgede büyükçe bir sıvı haznesine sahip olan AT-802, ilaçlama, gübreleme, sulama gibi tarımsal işlevleri yerine getiriyor. Ayrıca uçaklara yapacağınız ufak modifikasyonlar ile orman yangını söndürme ve arama kurtarma görevlerini de yerine getirebiliyorlar.

Uçak, Pratt&Whitney Canada'nın 1600 beygirlik motoruna sahip. Kokpiti ise iki kişilik. Önde uçuş yapan pilot, arkada da gözlemci pilot uçuyor. Uçağın alabildiği su kapasitesi 3028 litre. Yangın söndürme sıvısı da yoğunluğuna bağlı olarak bu aralıkta değişiyor.

Beechcraft King Air 350'ise şu an TUSAŞ fabrikalarında hazırlanıyor. Proje yine Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülüyor. King Air 350 ile yangın tespit ve alan gözetleme işlemleri yapılabiliyor. King Air 350'de 28 Nisan günü yapılacak törenle TUSAŞ tarafından OGM'ye teslim edilecek.

Uçakları kullanacak olan pilotların eğitimleri ve uçak tahsis işlemleri tamamlandı. Teslimatın yapılması ardından uçaklar görev yerlerinde ekipleriyle birlikte hazır olarak bekleyecek. Dileriz ki bu uçakların kullanılmasına hiç gerek olmaz. Ormanlarımızı sevelim ve korumak için elimizden geleni yapalım.

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