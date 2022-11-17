Ofiste kullandığımız Mac Studio çöktü!

Ofisimizde kullandığımız Apple Mac Studio'da yaşadığımız bir sorun, neredeyse yeni video arşivimizin gitmesine neden oluyordu.

Ofisimizde kullandığımız Mac Studio'da yaşadığımız bir sorun, neredeyse yeni video arşivimizin gitmesine neden oluyordu. Esabil'in başına bela olan Mac, her zaman kurtarma moduna atıyordu. Peki bu sorunu nasıl çözdük?

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7.7 inç genişliğe ve 3.7 inç uzunluğa sahip olan dikdörtgen prizma şeklindeki Mac Studio, içerisinde MacBook Pro modellerinde gördüğümüz M1 Max ve yeni M1 Ultra işlemcisiyle birlikte geliyor.

Cihazın arka tarafında 4 adet Type-C Thunderbolt girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca, 10 Gbps Ethernet, 2 adet USB-A, HDMI ve Pro Audio Jack (Hi-Res) girişi bulunuyor. Buna ek olarak, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 standartlarıyla birlikte geliyor. Ön tarafında ise 2 adet Type-C (M1 Ultra olan da 2 adet Thunderbolt) ve SD kart okuyucu ile birlikte geliyor.

Buna ek olarak cihaz, aynı anda 4 adet 4K TV veya monitöre görüntü aktarabiliyor. Ayrıca içerisinde bulunan M1 Max işlemcisi sayesinde, geçtiğimiz dönemde tanıtılan 10 çekirdekli i9 işlemciye sahip iMac modelinden 2.5 kat, 16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro'dan ise yüzde 50 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Grafik performans tarafındaysa, Radeon Pro 5700XT kullanan 27 inç iMac modelinden 3.4 kat daha iyi olduğu belirtiliyor.

M1 Ultra çipini kullanan versiyonu ise, 10 çekirdekli i9 işlemciye sahip iMac modelinden 3.8 kat, 16 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro'dan ise yüzde 90 daha yüksek performansa sahip. Ayrıca, 28 çekirdekli Xeon işlemcili Mac Pro modelinden de yüzde 60 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Grafik performansına baktığımızdaysa, 27 inç boyutundaki iMac'ten 4.5 kat, Mac Pro'dan ise yüzde 80 daha performanslı. Ayrıca M1 Max işlemcili versiyon 32GB ila 64 GB arasında değişen RAM seçenekleri sunarken, M1 Ultra'lı versiyonu 64GB ila 128GB arasında değişen seçeneklerle birlikte geliyor.

Mac Studio modelinin SSD veri aktarım hızlarına baktığımızdaysa Apple, 7.4 Gbps hızına çıkabilen 8TB'a kadar hafıza desteği sunuyor. Ayrıca şirket, bu cihazın dünyada aynı anda 18 adet 8K ProRes 422 oynatabilen tek bilgisayar olduğunu söylüyor.