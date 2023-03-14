Carvak ile SDN için garantili ikinci el otomobil satın alımı yapmak için yapay zeka desteği ile araç aldık. Ofisin yeni otomobili ne?

Dünyanın lider ikinci el platformlarından Kavak, 2016 yılında Meksika'da kurulan ve bu ülkede unicorn'u oldu. Türkiye markası olan Carvak ile SDN için garantili ikinci el otomobil satın alımı için yapay zeka desteği ile aracımızı belirledik. Ofisin yeni otomobili ne?

Ofisin yeni otomobili ne?

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Carvak, dünyanın lider ikinci el platformlarından Kavak'ın Türkiye markasıdır. Kavak, 2016 yılında Meksika'da kuruldu ve ikinci el araba sektöründe ezber bozan bir şirket olmayı başardı.

Nisan 2021'de 4 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak, Meksika'nın ilk unicorn (değerlemesi 1 milyar doları aşan start-up) şirketi oldu. Eylül 2021'de ise şirket değerlemesi 8,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şu anda 8.000'den fazla çalışan ve 40.000'i aşan araba ile büyümeye devam ediyor.

Meksika'dan sonra Kavak.com 2020 yılında Arjantin, 2021 yılında Brezilya'da operasyonlarına başladı. Latin Amerika dışındaki ilk yatırım olarak 2022 itibarıyla Carvak markası ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor.

Carvak bünyesinden satın alınan otomobillere 15 aylık garanti sunuluyor. Carvak algoritması, takvimleme ile otomobillerde olabilecek eksikleri, potansiyel arızaları hesaplıyor. 12 yaş ve daha genç otomobilleri tercih eden firma, her gelen otomobili ortalama 45 günde yeni sahibine teslim ediyor. Dünya standartlarında bu rakamın 60- 90 gün arasında olduğu da belirtelim.