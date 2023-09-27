Odunpazarı Belediyesi İşitme Engellilere Anlık İşaret Dili Çeviri Sistemi Sunuyor

Çalışmalarını 'Engelsiz Odunpazarı' temasıyla sürdüren Odunpazarı Belediyesi, hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. İşitme engelli vatandaşların belediyedeki işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için hayata geçirdiği Odunpazarı Belediyesi anlık işaret dili çeviri sistemi, işitme engelli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözümü için dijital çözümler geliştiren Akıllı Bilişim Anonim Şirketi tarafından yapılan Web Tabanlı Anlık İşaret Dili Çeviri Sisteminin kullanılmasına devam etmek için protokol yenilendi. Yenilenen protokol ile Web Tabanlı Anlık İşaret Dili Çeviri Sistemi Odunpazarı Belediyesi'nde kullanılmaya devam edecek.

Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi ile Akıllı Bilişim Anonim Şirketi arasında yenilenen protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Doğrudan çeviri konusunda, işitme engellilerin belediye hizmetlerinden daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla işbirliğimizi yeniledik. Gerçekleştirilen sistem ile belediyemize gelerek, hizmet alan bütün işitme engelli vatandaşlarımıza yardımcı olacak bir gelişme sağladık. İşitme engelli bireylerin okuma yazma oranı düşük olduğu için web sitemizden yararlanamıyorlardı. Bu engeli ortadan kaldırmak için sitemize, cümleleri işaret diline çeviren İşaret Dili Çeviricisi'ni ekledik. Ayrıca, görme engelli bireylerin de sitemizden faydalanabilmeleri için onlara özel bir site tasarladık. Hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmaya, engelli bireyler ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sistem oldukça yoğun ilgi gördü. Bizim amacımız işleri kolaylaştırmak. Bu sistem ile işitme engelli vatandaşlarımız için işlerin kolaylaştığını gördük. Çok güzel geri dönüşler aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye'de ilk kez Odunpazarı Belediyesi'nin web sitesinde kullanılan İşaret Dili Web Eklentisi, işitme engelli bireylerin bilgiye doğrudan erişmesine olanak sağlıyor. İşaret Dili Web Eklentisi tıklandığında web sayfasının sol alt tarafında çevirmen penceresi açılıyor. Eklenti, web sayfası içeriğindeki cümleleri tıklanabilir hale getiriyor. Eklenti sayesinde okuduğunu anlamakta zorluk çeken, okur-yazar olmayan veya işaret dili ile içeriğe ulaşmak isteyen işitme engelli bireyler, üzerine tıkladıkları cümlelerin işaret dili çevirisine "gerçek insan çevirmeni" ile ulaşabiliyor.