ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, küçük boyutlara sığabilen, büyük uyduların görevini başarıyla gerçekleştiren hafif boyutta model uydu tasarladı. 8 öğrenci, mini uydu ile ABD'de düzenlenen ve NASA tarafından desteklenen 'Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışması'nda 2'nci oldu.

ODTÜ'lü öğrenciler, 'model uydu' ile ABD'de 2'nci oldu

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, küçük boyutlara sığabilen, büyük uyduların görevini başarıyla gerçekleştiren hafif boyutta model uydu tasarladı. 8 öğrenci, mini uydu ile ABD'de düzenlenen ve NASA tarafından desteklenen 'Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışması'nda 2'nci oldu.

ODTÜ'nün mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan METUOR Uzay Takımı, ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışmasına katılmaya karar verdi. Geçen yıl çalışmaya başlayan 8 öğrenci, 'Küçük boyutlara sığabilen, hafif ve görevleri başarıyla gerçekleştiren model uydu tasarımı' projesi ile Haziran ayında yapılan yarışmaya katıldı. Büyük uyduların görevini başarıyla gerçekleştiren mini uydu, yarışmada 2'ncilik ödülü aldı.

Ekip üyesi Umut Altun ise, "Projemiz 750 metre irtifada çalışabiliyor. İçinde kendi pilleri var. Yaklaşık 5 kere görevini tam olarak yerine getirebilecek enerjiye sahip. Siz roketi atıp indirip tekrar hazırlayıp, tekrar roketi koyup bunu 5 kere daha tekrarlayabilirsiniz veri aktarımını sağlayabilecek şekilde. Kendi inişini kayıt altına alıyor. Biz takım olarak ileride 'küp uydular' denen projelerle uzaya gerçek uydular atıp bundan veri toplamak istiyoruz. Yeni amacımız o" diye konuştu.