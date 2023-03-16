O uzay şirketi batıyor mu? Tüm faaliyetlerini durdurdu!

Kaliforniya merkezli uydu fırlatma hizmetleri veren Virgin Orbit tüm faaliyetlerini durdurdu. Şirket yaptığı açıklamada kötüye giden mali durumu desteklemek için böyle bir hamle yapıldığını belirtti. Proje ve operasyonları duran şirket çalışanlarınıysa süresiz olarak izne çıkardı. Tüm bu gelişmelerin ardından basın ve medya "Virgin Orbit batıyor mu?" sorusunu sormaya başladı.

Virgin Orbit gerçekten batıyor mu?

2017 yılında Kaliforniya da açılan şirket küçük uydular için fırlatma hizmeti sağlıyordu. 2021 yılındaysa ilk kez Virgin Orbit üretimi uydular başarıyla yörüngeye ulaştı. LauncherOne adlı bu roketler 2007 yılından 2020 yılına kadar geliştirilmişlerdi ve 2021 yılında da yörüngeye ulaştılar. Bu başarılı sonucun ardından şirket 10 küp uyduyu daha yörüngeye oturttu. Şirketin ilk kuruluş amacıysa fırlatma maliyetlerini azaltacak çözümler üretmekti.

Ancak işler ilk zamanki kadar iyi gitmedi. 2023 Ocak ayındaki Birleşik Krallık projesi başarısızlıkla sonuçlandı. Atlantik Okyanusu üzerinde bir jumbo jetten fırlatılması planlanan uydu ateşlemeyi yapamadı. Neyseki korkulan olmadı ve jet sağ salim üsse geri döndü.

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Konuyla alakalı soruşturma ve incelemeler sürerken şirket tarafından bugün bir açıklama geldi. Şirket başarısızlıkla ilgili soruşturmanın "neredeyse tamamlandığı" ve "gerekli modifikasyonun dahil edildiği bir sonraki roketin üretim entegrasyonu ve testlerinin tamamlandığını" belirtti.

Şirket yaptığı açıklamalarda soruşturma ve inceleme süreçlerinin bittiğini, gerekli düzeltmelerin yapılacağını bildirdi. Ancak borsalarda durum iyi değil. Birleşik Krallık'taki başarısızlık ardından Virgin Orbit hisseleri %18,8 düşerek 82 sente düştü. Tüm bu inceleme süreçleri mali külfet doğururken borsa kısmında yaşanan talihsizlikler işleri oldukça zorlaştırdı.

Virgin Orbit yönetimi kötüye giden ekonomik gidişatı durdurmak adına faaliyetlerini durdurduğunu belirtti. Kısa bir zaman sonra tekrardan da projelerine devam edeceğini belirten şirketin şu an geri dönülmesi çok zor ve kritik bir noktada olduğu aşikar. "Virgin Orbit batıyor mu?" sorularına kesin bir dille hayır cevabını veren şirket için son durum önümüzdeki günlerde yapılması planan yönetim toplantısında belli olacak.

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