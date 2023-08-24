Nvidia, Yapay Zeka İle Gelirlerini Artırdı

Son zamanlarda dünya çapında meydana gelen ekonomik sıkıntılar birçok teknoloji şirketini de olumsuz şekilde etkiledi. Bu şirketlerden biri de Nvidia oldu. Kazançlarında büyük düşüş yaşayan Nvidia'nın imdadına ise yapay zeka yetişti. Şirket, yılın ikinci finansal çeyreğine dair detayları paylaştı.

Nvidia, şirket gelirlerini yüzde 88 oranında artırdı!

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, küresel ekonomik krizden etkilenen şirketlerden biri oldu. Şirketin kazançlarında meydana gelen düşüş ise yapay zeka ile artış göstermeye başladı. Bununla birlikte Nvidia, ikinci çeyrek kazanç raporunu açıkladı.

Mayıs ayında şirketin değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Bugün yapılan açıklamalar sonucunda ise Nvidia'nın kazancı daha da arttı. Aktarılan bilgilere göre Nvidia, yılın ikinci finansal çeyreğinde 13,5 milyar dolar elde etti. Yılın ilk finansal çeyreğinde ise bu gelir 7,19 milyar dolardı. Bu da şirketin gelirlerini yüzde 88 oranında artırdığını gösteriyor.

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Söz konusu bu gelirin 10,3 milyar dolarının ise veri merkezlerinden geldiği söyleniyor. Nvidia'nın en büyük ikinci gelir kaynağı da oyun pazarı için ürettiği işlemciler. Şirket bu taraftan da 2,48 milyar dolar geldi.

Şirket ilk çeyrekte veri merkezleri tarafından 4,2 milyar dolar elde etti. İkinci çeyreğe baktığımızda ise iki katı daha fazla gelir elde ettiğiniz görüyoruz. Nvidia'nın ikinci finansal çeyrekteki net karı ise 6,8 milyar dolar oldu. Şirketin hem gelirlerini hem de karını bu kadar artırmasının arkasındaki kaynak ise yapay zeka odaklı işlemciler.

Nvidia, yapay zeka odaklı çip üretiminde oldukça önemli bir yere sahip. Şirketin yapay zeka teknolojilerini kullanmasıyla birlikte gelirlerde de bir artış meydana geldi. Bu başarının ardından Nvidia, üçüncü çeyrekte 16 milyar dolar elde etmeyi amaçlıyor.

Peki, siz Nvidia gelir raporları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket gelirlerinin artmasından etken ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!