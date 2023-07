NVIDIA Studio'da yaratıcılığı destekleyen yeni uygulamalar çıkış yaptı!

Chaos Vantage 2 uygulaması sayesinde kullanıcılar NVIDIA yapay zeka destekli gürültü giderme teknolojisinden yararlanarak daha kaliteli fotoğraflara sahip olabiliyor ya da NVIDIA RTX Direct Illumination teknolojisiyle oluşturulmuş direkt ışık rezervuar örneklerinden faydalanabiliyor.

Chaos Vantage, V-Ray renderlama yazılımını kullanan sanatçıların büyük modellere dayanan devasa sahneleri kaldırabilen, yüksek kaliteli bir 3D görselleştirme aracı. Sanatçılar, Chaos Vantage kullanarak ışın izleme kullanılan bir ortamda hızlı bir şekilde eserlerini görebilir ve sergileyebilirler.

Vantage 2'nin sunduğu yeni NVIDIA yapay zeka destekli gürültü giderme teknolojisi sayesinde, yüksek kaliteli görselleri renderlarken otomatik olarak kumlanmadan kurtulacak, eklediği yeni direk ışık rezervuar örnekleri sayesinde dinamik ışık kaynaklarını ölçeği değişen sahnelere göre ayarlanabiliyor.

Yeni NVIDIA DLSS 3 eklenti desteği

NVIDIA, Unreal Engine 5 ile uyumlu olan DLSS 3 eklentisini çıkardı. Oyun geliştiricileri, oyun içi editör sayesinde hızlı bir şekilde düzenleme yapabiliyor ve belirli bir oynanış seviyesini inceleyebiliyor. Ayrıca DLSS 3 yapay zeka yükseltmesi sayesinde, GeForce RTX 40 Serisi Ekran Kartları üzerinde çok daha yüksek kare hızlarına ulaşmak mümkün.

Daha önce hiç deneyimlemediğiniz türden bir üretim sürecini deneyimlemek için Unreak Engine 5.2 için DLSS 3'ü siz de indirebilirsiniz.

Omniverse'e dair yeni haberler

3D giysi üretimi, düzenlenmesi ve kullanımı alanında uzmanlaşmış 3D yazılım uygulaması Marvelous Designer, Marvelous Designer NVIDIA Omniverse Connector'ı piyasaya sürdü. Kullanıcılar artık USD belgelerini direkt olarak Omniverse Nucleus serverından çekebilecek, farklı versiyonları, farklı 3D uygulamalarda kullanmak üzere aynı OpenUSD dosya formatında birleştirebilecek.

Bu ay bir 3D yaratıcı uygulaması olan Marvelous Designer, NVIDIA Omniverse Bağlantısı olan Into the Omniverse'ü çıkarıyor. Şimdi siz de yetenekli sanatçıların Universal Scene Description yapısından faydalanarak yaratıcı iş süreçlerini daha verimli hale getirmek için bağlantıdan nasıl yararlandıklarını öğrenebilirsiniz.

NVIDIA Studio'da sanat şöleni!

3D sanatçıları Minjin Kang ve Mijoo Kim'in kurduğu MUE Studio, her biri Adobe After Effects, Autodesk 3ds Max ve Unreal Engine 5 kullanılarak hayata geçirilmiş yaz temasındaki eserlerini ve 3D videoları, Somewhere In The World'ü göstermek üzere NVIDIA Studio'nun konuğu oluyor.

GeForce RTX 3090 grafik kartlı NVIDIA Studio laptoplarıyla, minimalist ve modern estetiğe sahip 3D görseller oluşturuldu. Bu işlem için Autodesk 3ds Max kullanılarak huzur verici eserlere şekil verildi ve modeller kurgulandı. Daha sonra doku uygulama, aydınlatma ve animasyonlar Unreal Engine 5 kullanılarak gerçekleştirildi. MUE Studio'nun muazzam sahnelerinin post prodüksiyon sürecinde kullandıkları başlıca uygulamalarıysa 30'dan fazla ekran kartı destekli efekt barından Adobe After Effects.

Uçan Kaplumbağa'nın Studio Ziyareti!

Kingsletter mahlaslı yetenekli 3D sanatçısı Amir Anbarestani, Zbrush, Adobe Substance 3D Painter ve Blender kullanarak yaptığı mükemmel eseri Space Turtle'ı göstermek üzere NVIDIA Studio'ya konuk oldu.

Kingsletter, ZBrush aracından faydalanarak eseri üzerinde çalışmış ve yüzey detaylarını oluştururken Adobe Substance 3D Painter'dan yararlandı. Daha sonrasında sahneye animasyon katmak, kaplumbağanın uçmasını sağlayan uzuvlarını ve uçuşunu betimlemek için Blender'ı kullanmış ve GeForce RTX 4070 ekran kartlarıyla güçlendirilmiş MSI Creator Z17 HX Studio A13V NVIDIA Studio laptopunun performansı sanatçının mütevazı beklentilerini aştı.

Blender Cycles'daki RTX hızlandırmalı ışın izleme teknolojisi ve RTX 4070 Ekran Kartı sayesinde görsellerin son haline çok daha hızlı ve pürüzsüz bir şekilde ulaşmış.

NVIDIA Studio teknolojileriyle nasıl yüzlerce saat tasarruf edilir?

Yetenekli bir kurgucu ve film yapımcısı olan Sara Dietschy, NVIDIA Studio'dayapay zeka destekli iş sürecinden ve NVIDIA Studio teknolojisinin kendisini nasıl fazladan yüzlerce saat çalışmaktan kurtardığını ve böylece kurgu sürecine daha fazla odaklanabildiğini anlatıyor.

Dietschy, Studio dizüstü bilgisayarları ve GeForce RTX 40 Serisi Ekran Kartlarıyla güçlendirilmiş bir masaüstü donanımı kullanıyor. Bu yapay zeka araçları, karmaşık düzenleme süreçlerini daha zorlu hale getirebilecek manuel süreçlerin üstesinden gelmesini sağlıyor. Dietschy, Davinci Resolve, AI Relighting, Video Text Editing gibi araçlardan yararlanarak her projede değerli zaman tasarrufu yaratıyor. Örneğin, bir saatten uzun süren bir 4K podcast'i sadece 14 dakikada dışa aktarabiliyor.

NVIDIA Studio ekibi yapay zekadan nasıl faydalandığını, teknolojinin sanatçıların üretim süreçlerinde ne gibi kolaylıklar sağladığını ve Studio platformunun yaratıcılığına ve video düzenleme süreçlerine nasıl katkı verdiğini öğrenmek için Dietschy'le görüştü:

Dietschy'nin hangi yapay zeka özelliği hakkında "mükemmel" dediğini öğrenmek için soru cevabımızı okumak ister misiniz? Dietschy hakkında daha fazla bilgi edinmek ve NVIDIA Studio teknolojisinin sanatçıların yaratıcı süreçlerine nasıl katkı verdiğini öğrenmek için, harici kaynakların da ekli olduğu NVIDIA Studio blog içeriğini okuyabilirsiniz.

Dietschy'nin, ASUS Zenbook Pro 14 OLED Studio laptop üzerinden oluşturduğu, "Bana 100'den fazla saat kazandıran 5 yapay zeka aracı" gibi üretim ve teknolojiye yönelik videolarıyla 900 binden fazla aboneye ulaştığı YouTube kanalı üzerinden daha fazla içeriğine göz atabilirsiniz.

Wooly Mamooth Omniverse'de

Deneyimli teknik sanatçı Keerthan, NVIDIA Studio'nun konuğu olarak, 3D alanında uzmanlaşmış ve etkileyici animasyonu Tiny Mammoth'u yaratmak için çeşitli 3D uygulamalarını bir araya getirdi. Sathya, NVIDIA Omniverse, Adobe Substance 3D Modeler ve Painter, Autodesk 3ds Max gibi araçları kullanarak eserini oluşturdu ve bu süreçte Universal Scene Description (OpenUSD) yapısından faydalandı. Bu yöntem, farklı uygulamalar arasında bir köprü görevi görerek, ayrıntılı ve hayranlık uyandıran bir animasyon ortaya çıkarmasını sağladı..

Sathya'nın hayvanların soylarının tükenmesi konusuna duyduğu ilgi onu benzersiz bir 3D hikayesi oluşturmak için bir çevre tasarımı yapmak için teşvik etti. Modellerini kusursuz bir şekilde 3D olarak modelleyebilmek için Adobe Substance 3D Modeler'dan ve bu süreçte materyal üretimini hızlandırmasına yardım edecek ekran kartı hızlandırmalı filtrelerden faydalanan NVIDIA RTX 5000 grafik kartlı bir NVIDIA Studio HP ZBook laptop kullandı.

Haftanın sanatçısı ve Omniverse dünyası hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ek kaynakların da ekli olduğu haftanın NVIDIA Studio blog içeriğine göz atmayı unutmayın.