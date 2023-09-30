Nvidia RTX 5090, Sızdırılan Özelliklerle Dikkat Çekiyor

Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı RTX 5090 hakkında sızdırılan bilgilere göre, çekirdek sayısında büyük bir artış yaşanacak. Ayrıca bellek arayüzü ve saat hızı da önemli özellikler arasında yer alıyor.

Nvidia, sınırları zorlayan RTX 4090'dan sonra RTX 5090 ile pazardaki payını artırmak istiyor. 2025 yılında görücüye çıkması beklenen, yeni nesil "Blackwell" kod adlı ekran kartlarıyla ilgili önemli ayrıntılar sızdı. Buna göre RTX 5090'nın çekirdek sayısında devasa artış yaşanacak.

Nvidia RTX 5090 çekirdek sayısı, bellek arayüzü ve saat hızı sızdırıldı

X'te (Twitter) ortaya çıkan yeni iddialar, RTX 5090'nın ne kadar güçlü olacağını ortaya koydu. GB202 kod adıyla bilinen ekran kartının, 24 binden fazla CUDA çekirdeğine yer vereceği söyleniyor. Bu, RTX 4090'ın AD102 çipinde bulunan 18.432 çekirdekten önemli bir yükseltmeyi temsil edecek. RTX 4090'da bu CUDA çekirdeklerinin tamamının kullanılmadığını da hatırlatalım.

RTX 5090 için sızdırılan diğer özellikler arasında 512 bit genişliğinde bellek arayüzü ve 3 GHz'e yakın saat hızında çalışan GDDR7 video belleği yer alıyor. Devasa çekirdek sayısı ve çok yüksek bant genişliğine sahip belleğin birleştirilmesi, RTX 4000 serisine kıyasla grafik gücünde büyük bir sıçrama sağlayacak.

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Saat hızlarında ise yüzde 15'lik bir artış bekleniyor ve bu da maksimum saat hızını 2.9 GHz'e çıkarıyor. Nvidia'nın GPU Boost teknolojisi ile bu sayı oyunlarda 3 GHz'e ulaşacak. Bu da, RTX 5090'nın hız aşırtma olmadan Rubicon'u geçen ilk stok ekran kartı haline getirecek.

İlk yorumlar RTX 5090'nın RTX 4090'dan yüzde 70 daha performanslı olacağını gösterdi. 24 bin çekirdek sayısı doğru çıkarsa RTX 5090, GPU performansı konusunda şampiyonluğunu ilan edecek gibi görünüyor.

Nvidia'nın Blackwell serisinde L2 önbellek eklemesini üç katına çıkaracağı da söyleniyor. Bu, bellek bant genişliğini artırmaya yardımcı olarak oyunlarda önemli bir artışı temsil edecek.

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