NVIDIA RTX 4070 Ti satış tarihi ve fiyatı belli oldu!
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NVIDIA RTX 4070 Ti olarak yeniden isimlendirilen RTX 4080 12 GB ekran kartının satış tarihi ve fiyatı belli oldu.
NVIDIA, 20 Eylül'de düzenlediği etkinlikte uzun zamandır beklenen RTX 4000 serisi ekran kartlarını tanıttı. Ada Lovelace mimarisini temel alan bu cihazlar seleflerinin çok daha üzerinde performans vadediyor. Bugün de NVIDIA RTX 4080 12 GB adıyla tanıtılan, fakat gelen tepkilerin ardından NVIDIA RTX 4070 Ti olarak piyasaya sürülmesine karar verilen kartın satış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı.
NVIDIA RTX 4070 Ti satış tarihi ve fiyatı!
Önümüzdeki yılın ilk haftasında (5-8 Ocak arası) bir klasik haline gelen CES elektronik ve teknoloji fuarı düzenlenecek. NVIDIA RTX 4070 Ti ekran kartının satış tarihi de bununla bağlantılı olarak 5 Ocak olacak. Tabii yeni tanıtım 3 Ocak'ta yapılacağı için ufak bir ihtimal de olsa CES'in hemen öncesinde satışa sunulabilir.
NVIDIA RTX 4070 Ti satış fiyatının 899 dolar olacağı biliniyor. Zira eylül ayındaki etkinlikte NVIDIA RTX 4080 12 GB adıyla belirtmiş olduğumuz fiyattan satışa çıkacağı açıklandı. Fakat isim değişikliği nedeniyle ufak bir ihtimal de olsa fiyatta iyileştirme görebiliriz.
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ÖzelliklerRTX 4070 TiRTX 4080CUDA sayısı76809728Saat hızı2.31 GHz2.21 GHzBoost saat hızı2.61 GHz2.51 GHzBellek12 GB GDDR6X16 GB GDDR6XVeriyolu 192 bit256 bitIşın izleme çekirdekleri3.nesil3.nesilTensör çekirdekleri4.nesil4.nesilDLSSDLSS 3DLSS 3En yüksek çözünürlük7680 X 43207680 X 4320Monitör desteği44TDP285W320WÖnerilen PSU700 W750 WFiyat899 dolar1.199 dolar
RTX 4080 Eylül Teknoloji Haberler
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