Nvidia RTX 4070 Ti çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı!
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NVIDIA'nın iptal ettiği RTX 4080 12 GB modelinin yerine geçeceği iddia edilen RTX 4070 Ti'ın piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı.
NVIDIA'nın en yeni RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartları, bir önceki modellerine göre oldukça yüksek performans sunuyor. Şimdi ise RTX 4080 12 GB'ın yerine sunulacak RTX 4070 Ti'ın piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı.
Nvidia RTX 4070 Ti CES 2023'te duyurulabilir
Ekran kartı üreticisi NVIDIA, RTX 4080'in 12 ile 16 GB modelleri arasındaki performans farkı nedeniyle tepki topladı. Bunun üzerine şirketin 12 GB'lık 4080'in adını RTX 4070 Ti olarak değiştireceği iddiaları ortaya çıktı.
İtalya merkezli donanım satıcısı Drato tarafından yapılan bir listelemede, RTX 4070 Ti'ın 5 Ocak 2023'te piyasaya sürüleceği belirtildi. Yanlışlıkla eklendiği iddia edilen ilan, kısa süre içerisinde sosyal medyaya yayıldı ve siteden kaldırıldı.
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Önümüzdeki yılın ilk haftasında (5-8 Ocak) CES 2023 teknoloji fuarı düzenlenecek. Bu etkinlikte NVIDIA RTX 4070 Ti'ı görebileceğimiz söyleniyor. Bu da, söz konusu ekran kartının 5 Ocak'ta tanıtılacağı iddialarını destekler nitelikte.
NVIDIA RTX 4070 Ti fiyatı 899 dolar olacağı tahmin ediliyor. Zira, iptal edilen RTX 4080 12 GB ile aynı özelliklere sahip olacağını düşünürsek, bu fiyat tutarlı görünüyor. Konuyla alakalı bir başka söylenti ise isim değişikliğinden ötürü fiyatında ufak bir değişiklik olacağını gösteriyor.
Peki sizler RTX 4070 Ti hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
ÖzelliklerRTX 4070 TiRTX 4080 16 GBCUDA sayısı76809728Saat hızı2.31 GHz2.21 GHzBoost saat hızı2.61 GHz2.51 GHzBellek12 GB GDDR6X16 GB GDDR6XVeriyolu 192 bit256 bitIşın izleme çekirdekleri3.nesil3.nesilTensör çekirdekleri4.nesil4.nesilDLSSDLSS 3DLSS 3En yüksek çözünürlük7680 X 43207680 X 4320Monitör desteği44TDP285W320WÖnerilen PSU700 W750 WFiyat899 dolar1.199 dolar
RTX 4080 Teknoloji Haberler
Peki sizler RTX 4070 Ti hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!