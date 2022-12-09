Nvidia RTX 4070 beklenenden daha az performanslı olabilir!

Akıllarda Nvidia'nın yeni ekran kartı hakkında sorular oluşmuşken, kart ile ilgili bir takım sızıntılar geldi. İşte karşınızda RTX 4070!

RTX 4000 serisinin ilk duyurulması ardından serinin diğer ürünlerinin performanslarının yanı sıra Rtx 4080'in iki model olarak piyasaya sürülmesi konuşuldu. Bunun ardından firma Rtx 4080'in daha düşük versiyonlu olanının ismini RTX 4070Ti olarak yeniledi. Tam da akıllarda RTX 4070 hakkında sorular oluşmuşken, kart ile ilgili bir takım sızıntılar geldi. İşte karşınızda RTX 4070 ve onun teknik özellikleri!

Nvidia'nın yeni kartı RTX 4070!

Nvidia'nın normalde izlediği stratejiye göre bir kartın normalinin çıkışının ardından Ti modeli gelir. Eklenen bu model kartın daha performanslı halidir. Bu yıl yaşanan RTX 4080 12GB olayından sonra şirket, RTX 4070'i duyurmadan kartın Ti versiyonunu duyurmuş oldu. Bu da akıllarda RTX 4070'in geliştirilme sürecinde bir değişiklik olup olmadığı sorusunu getiriyor. Bu sorunun altı pek de boş sayılmaz. Anlaşılan Nvidia en başta bu konumlandırmayı yaparken farklı bir strateji izlemeyi planlıyordu.

RTX 4070 sızıntılarına baktığımız zaman abisi RTX 4070Ti ile aralarında ciddi farklar bulunduğunu görüyoruz. Örneğin RTX 4070Ti'da 7,680 adet CUDA çekirdeği bulunurken, yeni kartta bu sayı yalnızca 5,888 adet.

Nvidia RTX 4070 Ti çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı!

Kağıt üzerinde bakıldığı zaman RTX 4070 üzerinde bulunan CUDA çekirdeklerinin sayısı bir önceki nesil RTX 3070'de bulunanların sayısıyla çok yakın. Hatırlatmakta fayda var, bir ekran kartının performansını belirleyen tek şey de CUDA çekirdeği sayısı değil. Bu değere ek olarak mimari geliştirmeler, saat hızları ve yapay zeka performansı gibi birçok detay bulunmakta.

Some updates of RTX 4070: PG141-SKU336/337 AD104-250-A1 5888FP32 12G 21Gbps GDDR6X 36M L2 250W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 9, 2022

Twitter'da kopite7kimi isimli muhbirin sızıntısına göre daha önce edindiğimiz bilgilerin aksine, RTX 4070 10GB VRAM değil 12GB VRAM barındıracak. 21Gbps hızındaki bu bellekler tıpkı diğer RTX 4000 serisi kartlardaki GDDR6X formatında olacak. Aynı zamanda kart 192 bit veriyoluna ve 36MB L2 önbelleğe sahip. RTX 4070 için ortalama güç tüketiminin ise 250W olacağı tahmin ediliyor.

Son olarak Nvidia'nın yeni ekran kartını geçtiğimiz nesildeki RTX 3070 ile fiyatlandırmasını yakın yapması bekleniyor. Tahminlere göre kart 2023 yılı Mart ayı içerisinde piyasalarda bulunabiliyor olacak.

Peki siz RTX 4070 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlandırması nasıl olacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!