NVIDIA, RTX 2000 ADA Generation'ı piyasaya sürdü

NVIDIA, iş istasyonlarına yönelik ekran kartı serisinin en yeni üyesi olan RTX 2000 ADA Generation'ı piyasaya sürdü. Ada Lovelace mimarisi üzerine inşa edilen RTX 2000, içerik oluşturucular ve iş istasyonları için yükseltilmiş performans vadediyor. Ayrıca NVIDIA, fiyatlandırmada da bazı ayarlamalar yaptı.

NVIDIA RTX 2000 ADA Generation neler vadediyor?

NVIDIA'nın RTX iş istasyonu serisindeki yedinci model, RTX 2000 serisinde AD107 GPU ile geliyor. Şirketin açıklamasına göre; 3D modelleme, render ve video yayını gibi profesyonel işlerde kullanılabilecek. Bir önceki model olan RTX A2000'e kıyasla 1,5 kata kadar artırılmış performans sunuyor.

Üçüncü nesil RT çekirdeklerine yer veren RTX 2000 ADA Generation; fotogerçekçi işleme için 1,7 kata kadar daha hızlı ray-tracing özelliği sunuyor. Ayrıca dördüncü nesil Tensor çekirdekleri ise yapay zeka verimini 1,8 kata kadar artırıyor.

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RTX 2000 sadece 70 watt güç ile çalışabiliyor. Ayrıca RTX A2000'den 4 GB daha fazla, 16 GB GDDR6 belleğe yer veriyor. 120 Hz'de dört 4K ekranı veya 60 Hz'de iki 8K monitörü çalıştırabildiği ifade edildi. Ek özellikler arasında DLSS 3 ve gelişmiş AV1 video kodlayıcı yer alıyor.

NVIDIA, RTX 2000'in içerik oluşturmanın ötesinde gömülü sistemlerde ve uç bilişimde kullanılabileceğini dile getirdi. Güçlü ancak verimli tasarımı sayesinde sağlık, üretim ve perakende gibi sektörlerde yer alacak. Gerçek zamanlı veri işleme ve yapay zeka odaklı işlere yardımcı olacak.

Yeni RTX 2000 ADA Generation fiyatı ise 625 dolar olarak belirlendi. NVIDIA, yeni modelle birlikte profesyonel iş istasyonu pazarındaki liderliğini büyütmeyi hedefliyor.