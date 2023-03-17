NVIDIA oyun geliştiricileri için müjdeyi verdi!

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden olan NVIDIA, gelecek haftaki Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) öncesinde yeniliklerini paylaştı. Şirket, DLSS 3 destekli genişletilmiş oyun listesini ve geliştiricilere yönelik yeni politikasını duyurdu.

DLSS 3, Unreal Engine ile kullanılabilecek

NVIDIA'nın yapay zeka destekli DLSS teknolojisinin en son sürümü, artık birçok popüler oyun ve serilerde yer alıyor. Bunun aynı sıra DLSS teknolojisi dünyanın en popüler oyun motorlarından biri olan Unreal Engine'e entegre ediliyor. Şirket ayrıca, geliştiricilerin teknolojiyi benimsemesini kolaylaştırmak adına DLSS Çerçeve Oluşturma eklentisini herkese açık olarak yayınlama kararı aldı.

2018 yılında duyurulan NVIDIA DLSS, bilgisayar oyunları grafiklerinde bir devrim yaratmış durumda. DLSS, oyunlardaki her pikseli yerel olarak işlemek yerine, oyunun piksellerin sadece 1/8'ini oluşturmasına olanak sağlıyor. Ardından AI ve GeForce RTX Tensör Çekirdeklerini kullanan isstem piksellerin geri kalanını yeniden oluşturarak, kare hızlarını önemli ölçüde artırırken net, yüksek kaliteli görüntüler sunabiliyor.

Üç oyuna daha NVIDIA DLSS 3 desteği geliyor: İşte o oyunlar!

NVIDIA son olarak DLSS 3 teknolojisini Diablo IV, Forza Horizon 5 ve Redfall gibi büyük oyunlarda sunacak. Yapılan açıklamaya göre Forza Horizon 5, DLSS 3 teknolojisine 28 Mart'ta ulaşıyor. Diğer yandan Redfall 2 Mayıs'ta DLSS 3 desteği kazanırken, Diablo IV için belirtilen tarih ise 6 Haziran.

GDC'de DLSS görüntü üretme özelliğini herkese açık hale getirecek olan NVIDIA, böylece daha da fazla geliştiricinin kare hızı artırma teknolojisini oyunlarına ve uygulamalarına entegre etmesine olanak tanımış olacak. DLSS görüntü üretme teknolojisinen açık kaynaklı NVIDIA Streamline aracılığıyla erişilebilecek.

Diğer yandan DLSS 3 teknolojisinin Unreal Engine'de desteklenmeye başlaması oyun sektöründe yeni bir kapı açıyor. DLSS 3 eklentisi ile UE 5.2 kullanan herhangi bir geliştirici oyun veya uygulamasının performansını hızlandırabilecek.

NVIDIA, oyun performansını büyük oranda artıran DLSS teknolojisini daha geniş bir kesime yayarak kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Peki siz NVIDIA ve DLSS teknolojisi hakkında ne düşünüyürsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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