Nvidia'nın RTX 4090 Ekran Kartında Güvenilirlik Sorunu

Nvidia'nın RTX 4090 ekran kartı, piyasadaki en iyi grafik kartı olarak bilinse de güvenilirlik konusunda sorunlar yaşanıyor. Bir tamir gurusu, toplam 19 adet kırık RTX 4090 teslim aldı ve bu durumun nedeni ve yaygınlığı hakkında sorular ortaya çıktı.

Nvidia'nın RTX 4090 ekran kartı piyasadaki en iyi grafik kartı olarak geçiyor. Ancak güvenilirlik konusunda bazı sorunlar ortaya çıktı. Bir tamir gurusu, çoğu kırık PCB'li olmak üzere toplam 19 adet kırık RTX 4090 teslim aldı. Bu sorunun nedeni nedir ve aynı sorunun birçok RTX 4090 modelinde meydana gelmesi bir tesadüf mü? Yoksa kronik bir soruna mı işaret ediyor?

RTX 4090 ekran kartındaki sorun ne?

Şaşırtıcı rapor YouTuber ve onarım uzmanı NorthridgeFix'ten geldi. Bir müşteri, onarılması gereken 19 adet RTX 4090 grafik kartı gönderdi ve her birini inceledikten sonra NorthridgeFix, PCB'lerin çatlaması nedeniyle çoğunun onarılmasının pratik ve ekonomik olmadığını düşündü. Küçük bir çatlağın kolayca onarılabileceğini düşünebilirsiniz ancak bu kadar komplike bir yapıda basit değil.

Bilmeyenler için baskılı devre kartı ya da daha bilinen adıyla PCB, elektronik bileşenleri bir arada tutan bir parça işlevi görmektedir. Aynı zamanda bu bileşenlerin elektriksel olarak birbirine bağlanmalarını sağlamaktadır. Yani ekran kartındaki önemli bir parçadır. RTX 4090 kadar güçlü ve devasa bir GPU, çok karmaşıktır. PCB'si genellikle her biri sayısız elektrik izine sahip 12 ila 15 katmandan oluşur

Yüzey seviyesindeki hasar çok kötü görünmese bile bu izlerin yine de bir kez daha birbirine bağlanması gerekiyor ve NorthridgeFix'in açıkladığı gibi bunun harcanan zamana ve paraya değeceğinin garantisi yok. "Yapılabilir mi? Evet. Ancak pratik değil, ekonomik değil ve onarımdan sonra bu sorunun tekrarlanmayacağının da garantisi yok" diyen YouTuber, kırılan kartları birer birer atıyor.

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RTX 4090 boyutunda bir kart neredeyse bir GPU destek braketi gerektirir ancak bu her zaman kutuya dahil edilmez. Destek eksikliğinin yanı sıra, GPU bir sisteme kurulabilir ve daha sonra bir bilgisayarın parçası olarak müşteriye gönderilebilir; bu nedenle doğru şekilde kurulsa bile, nakliye sırasındaki zorlu bir süreç onu yerinden çıkarabilir ve çatlaklara neden olabilir.

RTX 4090 ile ilgili sorunlar hakkındaki raporları zaten duyduk, ancak şu ana kadar bunların çoğu 12VHPWR konektörüyle ilgiliydi. Yanlış takıldığında konektör eriyerek GPU'yu kullanılamaz hale getirebiliyor. Çeşitli bağdaştırıcılara ve düzeltmelere rağmen bu sorun hala zaman zaman ortaya çıkıyor. Peki bu konuda bahsedilen sorun kronik bir sorun mu? Yoksa bu bir tesadüf mü? İlerleyen zamanlarda göreceğiz.

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