Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Nvidia, dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip çip üreticisi oldu.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle 1 trilyon dolara ulaştı.

Nvidia'nın hisse değeri yüzde 6'nın üzerinde artarak 419,38 dolara kadar yükseldi.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de 1 trilyon dolara ulaştı. Böylece Nvidia, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip dünyanın ilk çip üreticisi olurken, Apple, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi piyasa değeri trilyon dolarlık şirketlerin arasına katıldı.

Nvidia'nın hisseleri, geçen hafta açıkladığı gelecek çeyreğe ilişkin satış tahminlerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla yükselişe geçmişti.

Şirketin 24 Mayıs'ta açıklanan bilançosunda, gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin 11 milyar dolar olduğu bildirilmişti. Piyasa beklentileri bunun 7,2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişinin bilgi işlem gücüne talebi artırdığını belirtmişti.

Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş, diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinin de değer kazanmasına yardımcı oldu.