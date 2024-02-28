Nvidia, Müşterilerinin Siparişlerini Geciktirerek Suçlanıyor

Servetine servet katmaya devam eden Nvidia, geçtiğimiz günlerde büyük bir suçlama ile sarsıldı. Ortaya atılan iddialara göre, şirket başka firmalardan ekran kartı almaya çalışan müşterilerinin siparişlerini bilinçli olarak geciktiriyor.

Özellikle yapay zekalı ekran kartlarının siparişlerinde uygulanan bu taktik sayesinde firma, müşterileri adeta kendine mahkum ederek fiyat kırma şanslarını neredeyse sıfıra indiriyor. Sektörden bazı isimler başka şirketlerle görüşmeyi düşünenlerin çok dikkatli olması gerektiğini, çünkü Nvidia'nın bu durumdan haberdar olduğu takdirde hayatı onlara zindan edebileceğini söylüyor. İşte tüm detaylar…

Nvidia, akıl almaz bir suçlama ile çalkalanıyor!

Ayrıca şirketin ödemeleri 1 yıl önceden istediği, ancak vakit geldiğinde ürünün teslim tarihini daha da ileriye attığını öne sürenler de mevcut. Eski AMD yöneticisi Scott Herkelman da iddialara katkıda bulunarak, Nvidia'nın bu zorba taktikleri sadece yapay zekalı ekran kartlarında değil, birçok farklı ürün gamı için de kullanmakta olduğunu söyledi.

Ek olarak, firmanın bir teknoloji karteli haline geldiğini ve devlet otoritelerinin acilen harekete geçmesi gerektiğini savunanlar da yok değil. Ortaya atılan dedikodular sonrasında Nvidia hakkında bir tekel soruşturması açılıp açılmayacağını ise hep beraber göreceğiz.

Geçtiğimiz günlerde şirket CEO'su Jensen Huang, piyasadaki ihtiyacı bildiklerini ve ellerindeki stokları son derece adil bir şekilde dağıtacaklarını öne sürmüştü. Fakat gelen son bilgiler, bunun tam tersi bir tabloyu ortaya koyuyor. Nvidia'nın nasıl dünyanın en değerli firmalarından birine dönüştüğünü, bu vesileyle görmüş olduk diyebiliriz. Bu tartışmaların kullanıcıları nasıl etkileyeceğini ise önümüzdeki dönemde görebileceğiz.

Nvidia CEO'sundan yazılımcıları korkutan açıklama!

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