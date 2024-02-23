NVIDIA, İki Uygulamasını Birleştirdi!

Son dönemlerde teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen NVIDIA, bugün önemli duyurular yaptı. 2023'ün dördüncü çeyreğinde kaç para kazandığını açıklayan şirket, kullanıcıları sevindirecek bir kararı da duyurdu. Buna göre şirket, iki uygulamasını tek bir uygulamada bir araya getirdi, yani birleştirdi. Peki yeni yazılım nereden indirilir? İşte tüm detaylar…

Yeni NVIDIA uygulaması ile tanışın

Bilindiği üzere NVIDIA'nın bilgisayar kullanıcıları için iki uygulaması bulunuyor. Birincisi, temel ekran ayarlarının yönetilmesine olanak tanıyan NVIDIA Denetim Masası. İkincisi ise Game Ready sürücü güncellemeleri, oyun ve oyun optimizasyonu ile ilgili seçenekler sunan NVIDIA GeForce Experience.

İki ayrı uygulama olması, tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcılar tarafından pek de memnuniyetle karşılanmıyordu. Aslında programlar depolama alanında çok ciddi bir yer kaplamıyor olsa da önemli olan ayarların ayrı ayrı programlarda yer almasıydı. Neyse ki NVIDIA, bunun için harekete geçti.

NVIDIA, bu güncellemeyle oyun grafiklerini coşturacak!

NVIDIA, yeni uygulamasını tanıttı. Şirket adının verildiği bu uygulama, optimizasyon, sürücü güncellemeleri veya ekran ile ilgili tüm ayarları bir arada sunuyor. Henüz beta aşamasında olan NVIDIA uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki yeni uygulama neler sunuyor? Sol taraftaki dikey menü üzerinden ulaşabileceğiniz tüm sayfalara bakalım.

Ana Sayfa

Yeni NVIDIA uygulamasındaki ana sayfa üzerinden genel bir görünüm elde edebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki oyunları ve NVIDIA'nın keşfetmek isteyebileceğiniz diğer yazılımlarını görebilirsiniz. İmleci oyunların üstüne getirdikten sonra oyunu başlatabilir veya ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Sürücüler

Sürücüler sayfası üzerinden yeni bir sürücü güncellemesi olup olmadığını görebilirsiniz, eğer varsa hızlıca yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Bununla beraber mevcut sürücü ile sunulan yenilikleri ve çözülen hataları da okuyabilirsiniz.

Grafikler

Oyuncuların NVIDIA uygulamasında en çok ziyaret edeceği sayfa muhtemelen Grafikler olacak. Buradan bilgisayarınızda yüklü olan oyunların grafik ayarlarına ulaşabilir ve tek bir butona tıklayarak cihazınız için optimize edebilirsiniz. İster her oyuna farklı, isterseniz de genel ayarlar yapabilirsiniz.

Kupon

Bu sayfa üzerinden elinizde bir kupon varsa ödülünüzü alabilirsiniz. Kupon kodunuz olmasa da tüm kullanıcılara sunulan ödüllere erişebilirsiniz.

Ayarlar

Ayarlar bölümünden sayfanın adından da anlayabileceğiniz üzere uygulama ile ilgili tüm ayarlara ulaşabilirsiniz. Örneğin yeni sürücü güncellemelerinin otomatik olarak indirme seçeneğini yönetebilirsiniz. Bununla beraber dilediğiniz özellikleri açıp kapatabilir veya cihazınızın özelliklerini de görebilirsiniz.

Yapay zeka

Aktarılan bilgilere göre NVIDIA uygulamasına yakın zamanda yapay zeka destekli RTX Dinamik Titreşim özelliği eklenecek. Söz konusu bu özellik, oyundaki görselleri daha da net hale getirecek. Bununla beraber renkleri daha da öne çıkaracak. Bu da oyun deneyimini yükseltecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni NVIDIA uygulamasını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.