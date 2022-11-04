NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar performansın sınırlarını zorluyor

Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX serisi ekran kartlarıyla güçlendirdiği yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları, en üst seviye oyun deneyimi arayan oyunseverler ve mimarlık, mühendislik, grafik tasarımı gibi güç gerektiren alanlarda çalışırken maksimum üretkenlik arayan teknoloji tutkunları için mükemmel konfigürasyonlar sunuyor.

Monster Notebook'lar performansın sınırlarını zorluyor!

NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar, yapay zeka özellikleri ve güçlü yazılım desteği gibi avantajları, yeni nesil laptop tasarımlarıyla bir arada sunuyor. Yapay zeka destekli DLSS teknolojisi, NVIDIA Broadcast uygulaması, NVIDIA Stüdyo sürücüleri, Işın İzleme teknolojisi ve yeni nesil tensör çekirdekleriyle dikkat çeken GeForce RTX'li Monster Notebook'lar ileri seviye oyuncuların ve görsel içerik üretimi gibi yüksek güç gerektiren alanlarda çalışan meslek gruplarının aradığı teknoloji desteğini kusursuz bir şekilde sunuyor.

Cyberpunk 2077, Marvel's Spider Man Remastered, Volarant, Apex Legends gibi en güncel oyunlarda oyun keyfini doyasıya yaşamanız ve yaratıcı çalışmalarda en gerçekçi grafiklere yüksek verimlilikle ulaşmanız için tasarlanan NVIDIA GeForce RTX teknolojileriyle donatılmış bu performans canavarlarının özelliklerini sizler için derledik:

Monster Tulpar T7 V20.5 inceleme!

Kreatif süreçlere ilham veren eşsiz bir görsel deneyim

Oyuncular ve tasarımcılar için dünya genelinde en yeni teknolojileri geliştiren NVIDIA'nın GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarının en önemli özelliklerinden biri bünyelerindeki RT çekirdekleri sayesinde üst düzey bir gerçekçilik ve sürükleyici grafikler sunması. Işın izleme teknolojisi kapsamında, ışıkta meydana gelen en küçük değişikliklere dahi duyarlı olarak ışığın doğal fiziksel davranışını simüle eden özel RT çekirdekleri sinema kalitesinde grafikler oluşturuyor.

Oyunlarda fotorealistik grafikler için en önemli öğeler olan ışık, global aydınlatma, ışık saçan dokular ve gölge; yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışığın oyun dünyası içerisindeki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektler, gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oyun dünyası içerisinde oluşturulan sanal ışınlar izlenilerek hesaplanıyor.

Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilmiş oluyor ve ortaya standart yöntemlere (rasterizasyon) kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ve çok daha gerçekçi bir aydınlatma (global aydınlatma, çevresel perdeleme) çıkıyor. Böylece hem oyuncular hem de kreatif üretimlerde bulunan kullanıcılar için eşsiz bir görsel deneyim yaratılmış oluyor.

Olağanüstü rendering performansıyla render süresi yarıya düşüyor

Özellikle kreatif alanlarda çalışan kullanıcılar için hayatı kolaylaştıran RT çekirdeklerinin rendering süreçleri üzerindeki hızlandırma etkisi ise olağanüstü. İki kata kadar performans artışı sağlayan 2. jenerasyon RT çekirdekleri, Blender Cycles, Chaos V-Ray ve Autodesk Arnold gibi en sık kullanılan 3D render programlarında çalışan kullanıcıların uzun render süreçlerinde vakit kaybı yaşamasının önüne geçiyor.

RTX ekran kartlarıyla birlikte gelen tensör çekirdekleri ise bu programlarda yer alan görüntü temizleme işlemi (interactive viewport denoising) gibi en sık başvurulan yapay zeka işlemlerine güç veriyor. Örneğin, sinema endüstrisinde en çok kullanılan video düzenleme programı DaVinci Resolve'daki 300'ün üzerindeki yapay zeka destekli işlemlerin tamamı RTX ekran kartlarında yer alan bu çekirdekler tarafından hızlandırılıyor.

GPU hızlandırma sayesinde daha hızlı geliştirmeler

RTX'li Monster Notebook'ların özellikle mühendislik, bilgisayar bilimi, veri bilimi ve ekonomi gibi alanlarda çalışan kullanıcılara sunduğu en büyük avantaj ise GPU hızlandırma özelliği. Gerçek zamanlı görüntü oluşturma, daha hızlı görüntü ve sinyal işleme, daha büyük ve daha doğru yapay zeka ve veri bilimi modelleri geliştirme olanağı tanıyan GPU hızlandırma özelliği sayesinde tüm işlemlerde daha hızlı sonuç alınıyor.

NVIDIA Broadcast ile çevrimiçi buluşmalar çok daha verimli

NVIDIA Broadcast uygulaması; ortamdaki gürültüyü azaltan, seslerin yankı yapmasını önleyen yapay zekayla geliştirilmiş ses ve video özellikleriyle çevrimiçi toplantılara ve yayınlara katılmayı kolaylaştırıyor. Mikrofonu, kamerayı ve hoparlörleri akıllı cihazlara dönüştüren uygulamanın sanal arka plan, otomatik çerçeve ve video parazit giderme gibi özellikleri sayesinde sanal buluşmalarda ihtiyaç duyulan konforlu ortama pürüzsüz bir şekilde ulaşılabiliyor.

Görsel içerik üretimine üst düzey yazılım desteği

GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'ların kreatif üretim yapan kişilerce performans canavarı olarak bilinmesinin bir diğer nedeni de bu bilgisayarların üst seviye donanımsal bileşenlerinin yanında bir dizi yazılım desteği de sunuyor olması. NVIDIA'nın çok sıkı testlerden geçirerek güncellediği NVIDIA Stüdyo sürücüleri bu yazılım desteklerinin başında geliyor.

Hızlandırılmış uygulamalar, sürücü teknolojisi ve NVIDIA Omniverse, Canvas ve Broadcast gibi özel araçlardan oluşan NVIDIA Studio platformu ile kullanıcılar, örneğin basit bir tıklama ile gelişmiş efektler uygulayabiliyor veya tasarım, fotoğraf ve video düzenlemelerde teknik tüm imkanlar içinde diledikleri özgürlüğe sahip olabiliyor.

Adobe Photoshop, AutoCAD, Blender, Premiere Pro, Lightroom, DaVinci Resolve gibi en çok kullanılan uygulamalarda hız ve performans artışı sağlayan NVIDIA Stüdyo ile 3D modellemelerde görselleri 10 kat daha hızlı işlemek, 8K videoları gerçek zamanlı düzenlemek, yayınlarda daha yüksek kaliteli GPU kodlaması ile yüzde 35 daha fazla FPS almak ve yapay zeka desteği ile 5 kat daha hızlı fotoğraf düzenleme yapmak mümkün.

Çığır açan teknoloji DLSS ile yüksek FPS değerleri

GeForce RTX GPU'larda özel tensör çekirdeklerini kullanarak kare hızını artıran, yapay zeka destekli görüntü oluşturma teknolojisi NVIDIA DLSS ise performans canavarı Monster Notebook'ların başlıca özelliklerinden bir diğeri. NVIDIA'nın geliştirdiği bu yapay zeka algoritması, akıcı oyun deneyimi ve yüksek kalitede görsel içerik üretimi için vazgeçilmez olan ve kullanıcıların hep daha fazlasını beklediği FPS değerlerinde artış sağlıyor.

NVIDIA RTX ekran kartların üzerlerinde yer alan tensör çekirdekleri, bir diğer deyişle yapay zeka işlem birimleri sayesinde oyunun daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıp ekran çözünürlüğüne yükseltilmesini sağlıyor. Örneğin, 4K çözünürlükteki bir monitörde oyun oynuyorsak, oyun motoru oyun hesaplamalarını sanki çözünürlüğü 1080p olarak seçmişiz gibi yapıyor ama DLSS aradaki eksik pikselleri yapay zeka algoritması ile hesaplayıp oyunu 4K olarak görmemizi sağlıyor. Bu sayede kimi zaman 2 kata kadar FPS artışı elde ediyoruz.

Kısacası, RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar kesintisiz aksiyon ve oynanabilirlik, yüksek görüntü kalitesi ve FPS değerleri arayan oyun tutkunlarının ihtiyaçlarına birebir çözüm sunuyor.

NVDIA Reflex ile zamanında tepki verin, hedef isabetinizi artırın

Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX serisi ekran kartlarıyla güçlendirdiği dizüstü bilgisayarların, ileri seviye oyun deneyimi arayan kullanıcılar için geliştirilen bir diğer özelliği ise NVIDIA Reflex. Hem GPU hem de oyun optimizasyonlarını bir araya getirerek sistem gecikmesini azaltan NVIDIA Reflex teknolojisi, ileri seviye oyuncuların ve esporcuların oyun içinde hedefleri daha hızlı belirlemelerine, daha seri tepki vermelerine ve hedef isabetlerini artırmalarına yarıyor.

Bu kusursuz teknoloji desteği sayesinde oyuncuların ihtiyacı olan en düşük gecikme ve en iyi duyarlılık koşulları sağlanmış oluyor. GeForce RTX'li Monster Notebook'lar arasında kullanıcıların en çok tercih ettiği dizüstü bilgisayarlar olarak öne çıkan modeller ise Abra A5 V19.2, Abra A7 V14.2 ve Tulpar T7 V20.5.

RTX'li Performans Canavarlarında 2 bin TL'ye varan indirim fırsatları

Son olarak, seçili Abra ve Tulpar model dizüstü bilgisayarlarda geçerli Monster World Kart kampanyası kapsamında monsternotebook.com.tr adresinden veya Monster Notebook mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerli, World Kart kullanıcılarına özel 2 bin TL'ye varan indirim fırsatları ve 10 aya kadar taksit imkanı mevcut.

Böylelikle Monster Abra A5 V19.2, Abra A7 V14.2 ve Tulpar T7 V20.5 gibi modellere uygun fiyatlara ve erişme imkanına sahip olabilirsiniz.

Ayrıca, Monster Notebook kullanıcıları Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi kapsamında, her altı ayda bir bilgisayarlarını isterlerse teknik servislere kendileri getirerek veya anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak göndererek; termal macun değişimi, kasa içi temizliği gibi ücretsiz bakımlardan yararlanabiliyor ve ürünlerinin performansının düzenli ve uzun süreli olmasını sağlayabiliyor. Monster Notebook'un kullanıcı dostu hizmetlerini ve Yapı Kredi World Kart sahiplerine özel ayrıcalıkları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaçırılmayacak fırsatlarla alabileceğiniz Monster Notebook modelleri

Monster Abra A5 V19.2

Monster'ın en çok dikkat çeken modellerin başında kuşkusuz Abra A5 V19.2 geliyor. Gücünü Intel'in i5-12500H işlemcisinden ve NVIDIA'nın RTX 3050 Ti modelinden alan bilgisayar, neredeyse tüm modern oyunlarda başarılı bir performans sunuyor. 8 GB RAM DDR4 ve 500GB PCIe M.2 SSD ile gelen Abra A5 V19.2'nin bazı oyunlarda sunduğu performans ise şu şekilde:

Red Dead Redemption 2: 1080P normal ayarlar 60+ FPS

Cyberpunk: 1080P normal ayarlar 50+ FPS

Valorant: 1080P normal ayarlar 330+ FPS

PUBG: 1080P normal ayarlar 140+ FPS

Monster Abra A7 V14.2

Oyun tutkunlarının vazgeçilmezi arasındaki Monster modellerinden biri diğeri ise Abra A7 V14.2. Intel i5-12500H ve 4 GB RTX 3050 Ti gibi etkileyici donanımlara sahip olan bu model, 17,3 inç FHD 1920×1080 144Hz IPS ekrana sahip. Ayrıca 8 GB DDR4 RAM ve 500GB PCIe M.2 SSD de yine Abra A7 V14.2'de karşımıza çıkıyor. Cihazın popüler oyunlarda sunduğu performans ise şu şekilde:

Red Dead Redemption 2: 1080P normal ayarlar 60+ FPS

Cyberpunk: 1080P normal ayarlar 50+ FPS

Valorant: 1080P normal ayarlar 330+ FPS

PUBG: 1080P normal ayarlar 140+ FPS

Monster Tulpar T7 V20.5

Mutlak performans tutkunlarının en çok ilgisini çekecek model ise kuşkusuz Tulpar T7 V20.5. Intel i7-12700H işlemciye sahip olan laptop, listemizdeki diğer ürünlerden farklı olarak NVIDIA RTX 3060 ekran kartına sahip. Böylelikle oyun performansı da değişiyor. 16 GB DDR4 RAM'li modelin popüler yapımlarda sunduğu performans ise şu şekilde:

Red Dead Redemption 2: 1080P normal ayarlar 90+ FPS

Cyberpunk: 1080P normal ayarlar 75+ FPS

Valorant: 1080P normal ayarlar 355+ FPS

PUBG: 1080P normal ayarlar 175+ FPS