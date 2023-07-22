Nvidia GeForce RTX 4060 Yerine Alınabilecek En İyi Ekran Kartları

Nvidia'nın orta seviye pazarındaki en güçlü oyuncusu olan GeForce RTX 4060 ekran kartı, özellikle oyuncular tarafından popüler olarak tercih ediliyor. Bütçe odaklı bilgisayar toplayan kullanıcıların favorisi olsa da, farklı konfigürasyonlar oluşturmak mümkün. Peki Nvidia GeForce RTX 4060 yerine alınabilecek en iyi ekran kartları neler?

Nvidia'nın orta seviye pazarındaki en güçlü oyuncusu olan GeForce RTX 4060 ekran kartı, özellikle oyuncular tarafından popüler olarak tercih ediliyor. Bütçe odaklı bilgisayar toplayan kullanıcıların favorisi olsa da, farklı konfigürasyonlar oluşturmak mümkün. Peki Nvidia GeForce RTX 4060 yerine alınabilecek en iyi ekran kartları neler?

RTX 4060 yerine alınabilecek en iyi ekran kartları

İlk olarak geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan RTX 4000 serisi, rekor kıran performanslardan bütçe dostu ekran kartlarına kadar birçok modele yer veriyor. RTX 4060 ise 1080p Full HD çözünürlüğünde oyun deneyimi arayanlara hitap ediyor.

RTX 3060'ın halefi olarak Haziran ayında piyasaya sürülen RTX 4060 modeli, ve Ada Lovelace mimarisini temel alıyor. 4352 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR6 bellek ve 160W TGP değerinde çalışan bu model, RTX 3060'a göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha güçlü olmasıyla öne çıkıyor.

12312312

Nvidia RTX 4060 Türkiye fiyatı 12 bin TL civarında kabul ederek aşağıdaki AMD ve Nvidia modellerine göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT, RTX 4060'a benzer bir performans sunuyor olmasına karşın çok daha uygun fiyatlı. 8GB / 12 GB GDDR6 belleğe sahip olan ekran kartı, 2250 MHz saat hızında çalışıyor. Orta seviye kullanımlara hitap eden RX 6600 XT 1080p ve 1440p çözünürlükte oyun oynamak için ideal.

Nvidia RTX 3060 Ti

RTX 4000 serisi daha güncel olsa bile, modeller arasında performans farkı olabilir. Buna göre RTX 3060 Ti ile RTX 4060'ın neredeyse başa baş bir performans verdiğini söylemek mümkün. 8GB GDDR6 belleğe sahip olan ekran kartı, 1665 MHz saat hızında çalışıyor.

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Radeon RX 6700 XT'ın RTX 4060 modelinden daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak fiyatlandırma tarafında oldukça başarılı bir alternatif olarak öne çıkıyor. RX 6700 XT, 12 GB GDDR6 belleğe sahip ve 2622 MHz saat hızında çalışıyor.

Bu ekran kartının, 1440p veya 4K çözünürlükte oyun oynatabilirken; 3D modelleme gibi iş uygulamaları için de ideal olduğunu belirtelim.

Nvidia RTX 3070 Ti

Bir önceki nesilden olmasına rağmen RTX 3070 Ti performans tarafında RTX 4060 modelini geride bırakıyor. Bu durum ise doğrudan fiyatlandırmayı etkiliyor. Orta-üst seviye için bir ekran kartı arıyorsanız RTX 3070 Ti'a göz atabilirsiniz.

12 GB GDDR6 belleğe sahip model, 1785 MHz saat hızında çalışıyor. 4K çözünürlükte oyun oynayabilir veya AutoCAD, Photoshop, SolidWorks ve After Effect gibi alanlarda kullanabilirsiniz.

AMD Radeon RX 6800 XT

RX 6000 serisinin orta-üst seviye alanındaki en güçlü oyuncusu olan RX 6800 XT, rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor. 2250 MHz saat hızında çalışan model, 16GB GDDR6 bellek ile sunuluyor. 4K oyun performansı ve iş uygulamalarına yönelik sorunsuz deneyimiyle öne çıkıyor.

Bu ekran kartları arasında seçim yapmak hem ihtiyaçlarınıza ve hem de bütçenize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ayrıca Türkiye'de stok durumunu ve fiyatları da kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.