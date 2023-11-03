NVIDIA GeForce GTX 600 ve GTX 700 Serisi İçin Yeni Güncelleme Yayınlandı

Dünyanın en büyük yarı iletken şirketlerinden NVIDIA, GeForce GTX 600 ve GTX 700 serisi için yeni güncelleme yayınladı. Güncelleme ile güvenlik açığı kapatıldı ve modeller Eylül 2024'e kadar güncelleme almaya devam edecek.

Dünyanın en büyük yarı iletken şirketlerinden NVIDIA, yeni ekran kartlarını tanıtıyorken bazı eski modelleri için yazılım desteği sunmaya da devam ediyor. Kısa süre önce ise marka sürpriz bir güncelleme ile gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı. Öyle ki NVIDIA GeForce GTX 600 ve GTX 700 serisi için yeni güncelleme yayınlandı.

NVIDIA GeForce GTX 600 ve GTX 700 serisi için güncelleme yayınlandı

Bir bilgisayarın oyunlarda daha fazla performansla çalışması için donanım seviyesinin yüksek olması bir yana ekran kartının sürücüsü de oldukça önem arz ediyor. Markalar, bu nedenle sürekli olarak güncelleme yayınlıyor. Bu güncellemeler kimi zaman yüzde 50'den fazla performans artışı bile sağlayabiliyor. Zira daha önce örneği görüldü.

NVIDIA, 10 yıl önce piyasaya sürdüğü GeForce GTX 600 ve GTX 700 serisi için GeForce 474.64 sürümlü güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile söz konusu ekran kartı modellerindeki önemli bir güvenlik açığı kapatıldı.

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Aktarılan bilgilere göre NVIDIA GeForce GTX 600 ve GTX 700 serisi Eylül 2024'e kadar güncelleme almaya devam edecek. Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse bu modeller için Game Ready desteği sonlanmıştı. Yani sadece güvenlik güncellemesi alacaklar.

Söz konusu ekran kartı modelleri şu şekilde sıralandı;

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 750

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

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