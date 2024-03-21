NVIDIA GeForce 551.86 Sürücü Güncellemesi Yayınlandı

Yapay zeka alanında önemli başarılara imza atan NVIDIA, öte yandan mevcut ekran kartları için yazılım geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda GeForce 551.76 sürümü yayınlanmıştı. Bugün ise NVIDIA, merakla beklenen GeForce 551.86 sürücü güncellemesini sundu. Peki neler değişti? İşte güncelleme notları…

NVIDIA GeForce 551.86 sürücü güncellemesi neler getiriyor?

Bilgisayar performansının yüksek olması için donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Zira her yeni güncellemede sistem ile donanım arasındaki uyumluluk daha da artıyor. Bu da performansa etki ediyor.

Yeni güncelleme, bazı can sıkan hataları çözüyor. Sürücü notlarına baktığımızda Advanced Optimus teknolojisi aktif olduğu sırada bilgisayarın uyku modundan çıkmaması sorununun çözüldüğünü görüyoruz. Hitman 3 oyunu için de takılmalar yaşanması probleminin giderildiği görülüyor.

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Hatalar bir yana önemli bir yenilik de var. Öyle ki NVIDIA'nın uygulaması artık Helldrivers 2 ve Three Kingdoms Zhao Yun oyunları için özelleştirilmiş ayar önerileri sunuyor. Böylelikle kullanıcılar, sistemlerine en uygun ayarları kolayca bulabilirler.

NVIDIA GeForce 551.86 sürücü güncellemesi notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çözülen Hatalar:

Advanced Optimus: Dizüstü bilgisayarın NVIDIA ekran kartı ile görüntüleme modundayken uyku modundan çıkmaması.

Hitman 3: Advanced Optimus destekli bazı dizüstü bilgisayarlarda takılmalar.

RTX HDR'ın 2,2 yerine Gama 2,0 ile eşleşen doygunluk ve ton eğrisini kullanması.

RTX Digital Vibrance, Paint.net uygulamasını hatalı bir şekilde desteklenen bir uygulama olarak algılıyor.

Önerilen Ayarlar Desteğine Kavuşan Oyunlar:

Helldivers 2

Three Kingdoms Zhao Yun

Bilinen Sorunlar:

Netflix: Edge tarayıcısını kullanırken video oynatıcısının çalışmaması. (Geçici çözüm: Windows Netflix uygulamasını kullanabilirsiniz.)

NVIDIA GeForce GTX 10/RTX 20 serisi: Windows Donanım Hızlandırmalı GPU Planlama ve NVIDIA SLI etkinleştirildiğinde bilgisayar donabilir.

Yeni sürücüyü indirebilmek için NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni sürücüyü indirdiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.