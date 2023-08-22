NVIDIA DLSS 3.5 Teknolojisi Sonbaharda Kullanıma Sunulacak

Yapay zeka teknolojisi artık hayatımızın hemen her alanında yer alıyor. NVIDIA'nın DLSS teknolojisi de bunlardan bir tanesi. Makine öğrenimi altyapısı ile çalışan DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) teknolojisi, yapay zekanın da yardımı ile ekran kartına yük olmadan yüksek çözünürlüklü görüntüler sunuyor.

DLSS 3.5 teknolojisi sonbaharda kullanıma sunulacak

İlk olarak 2020 yılında hayatımıza giren DLSS, daha sonra 2021 yılında DLSS 2.3 sürümü ile karşımıza çıkmıştı. Son olarak Ekim 2022'de hayatımıza giren DLSS 3 ile oyun keyfi bir üst seviyeye çıktı. Bu yılın başında DLSS 3.1'i tanıtan şirket, şimdi ise DLSS 3.5 ile oyun deneyimini farklı bir noktaya taşımaya hazırlanıyor.

DLSS 3.5, Işın Yapılandırılma (Ray Reconstruction / RR) teknolojisine odaklanıyor. Bu teknoloji, geleneksel görüntü düzeltme teknikleriyle karşılaştırıldığında gözle görülür şekilde geliştirilmiş bir görsel deneyim sunuyor.

DLSS destekleyen oyun sayısı artıyor! İşte yeni oyunlar

NVIDIA, Ray Reconstruction'ın DLSS 3'ten beş kat daha fazla veri ile eğitildiği iddiasında. Yeni teknoloji, ek oyun ve yazılım motoru verilerini birleştirmesinin yanı sıra çeşitli efektleri tanıma, farklı kalitedeki pikselleri ayırt etme ve yüksek frekanslı verileri koruma konusunda da önemli aşama katetmiş durumda.

NIVIDIa ayrıca geleneksel görsel kalitesi artıran sistemlerin kullanılmaısnın, yükseltme için gereken temel verileri ortadan kaldırdığını ve sonraki ölçeklendirme sırasında renk verilerinin kaybına neden olduğunu ifade ediyor. Ayrıca geleneksel yöntemlerin, önceki karelerdeki piksellerin birikmesi nedeniyle oluşan hatalı ışık efektlerin gölgelenmeye sebep olduğu da keşfedildi.

Bu tür sistemler ayrıca yeterli veri olmadığında ortalamanın altında aydınlatmaya ve düşük kaliteli yansımalara neden oluyor. DLSS 3.5 güncellemesinin temel özelliği olan Ray Reconstruction sayesinde ise bu durumun önüne geçileceği ifade ediliyor.

NVIDIA, DLSS 3.5'in sonbaharda piyasaya çıkacağını doğruladı. DLSS 3.5 teknolojisinin Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ve Alan Wake 2 gibi oyunların yanı sıra NVIDIA Omniverse Platform, Chaos Vantage ve D5 Renderer gibi uygulamalarda da kullanılabilir olacak.

NVIDIA'nın bu teknolojisinden ilk aşamada yararlanacak oyunlar listesi:

Alan Wake 2, DLSS 3.5, Tam Işın İzleme ve Reflex ile 27 Ekim'de Piyasaya sürülüyor

Cyberpunk 2077 ve Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, DLSS 3.5, Tam Işın İzleme ve Reflex ile önümüzdeki eylül ayında piyasaya çıkıyor

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DLSS 3.5, 23-27 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşecek olan Gamescom 2023'teki NVIDIA standında (Salon 2.1 Stand A10) sergilenecek. Peki siz NVIDIA'nın yeni Işın Yapılandırma teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.