Nvidia'dan RTX 4090 kablo erime sorunu için açıklama

Nvidia RTX 4090 ekran kartına güç sağlayan 16 pinli 12VHPWR konektör, erime sorunuyla gündeme geldi. Nvidia, RTX 4090 ekran kartıyla birlikte kutudan 12VHPWR güç konektörü hakkında açıklama yaptı. Konektör tasarımında herhangi bir sorun olmadığını belirten şirket, kablo erime sorununun kullanıcı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Nvidia kullanıcıları suçladı! Şirketten RTX 4090 güç konektörü açıklaması

Nvidia, RTX 4090 için güç kablolarının erimesiyle ilgili bugün resmi bir açıklama yaptı. Şirket, dünya çapında yaklaşık 50 kişinin bu sorunu yaşadığını ve kullanıcıların kabloları yanlış takmasından kaynaklandığını iddia etti.

Reddit kullanıcıları, geçtiğimiz ay RTX 4090 için güç konektörlerinin kablonun ucunda ve ekran kartının bağlantı bağlantı noktasında eridiğini açıkladı. Erime sorununun Nvidia'nın eski güç kaynaklarıyla uyumlu hale getirmek için ekran kartıyla birlikte gönderdiği güç adaptörü nedeniyle ortaya

Nvidia GeForce RTX 4080 performans testinde!

Eylül ayında Çevre Birimi Bileşeni Ara Bağlantı Özel İlgi Grubu (PCI-SIG), Nvidia'nın düzelttiğini iddia ettiği adaptörlerle ilgili olası bir aşırı akım sorununu gündeme getirdi. Igor's Lab tarafından yapılan bir araştırma, konektördeki birleşim yerlerinin kırılgan olduğunu ve bunları takmanın veya çıkarmanın bağlantılara zarar verebileceğini gözler önüne serdi. Kablo tedarikçisi CableMod, kabloları kısa mesafeden bükmenin güvensiz olduğu konusunda uyardı.

Nvidia RTX 4090 sahipleri, Nvidia'ya tehlikeli ve kusurlu adaptörler dağıtarak dolandırıcılık yaptığı için dava açtıklarını duyurdu. Bazı kullanıcılar, 12VHPWR ile ilgili sorun yaşamamak için ATX 3.0 güç kaynağı satın aldıklarını belirtti.

AMD, yeni ekran kartlarının RTX 4090 ile doğrudan rekabet edemeyeceğini kısmen kabul etse de, ATX 2.0 güç kaynaklarıyla kullanım için ek donanıma ihtiyaç duyulmadığının altını çiziyor. Radeon RX 7900 XTX ve XT, 13 Aralık'ta sırasıyla 999 dolar ve 899 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.

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