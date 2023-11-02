Nvidia, Çin'e yapmayı planladığı 5 milyar dolarlık çip satışını iptal ediyor

ABD'nin Çin'e uyguladığı ambargolar nedeniyle Nvidia, milyar dolarlık çip satışını iptal etmek zorunda kalıyor. Bu durum şirketin büyük satış kaybına uğramasına neden oluyor.

ABD'nin Çin'e uyguladığı ambargolar uzun zamandır devam ediyor. Uygulanan bu ambargolar teknoloji dünyasının birçok önemli ismini de etkiliyor. Bunlardan biri de Nvidia oldu. Ortaya çıkan haberlere göre Nvidia, söz konusu ambargolar nedeniyle milyar dolarlık çip satışını iptal ediyor.

Nvidia, 5 milyar dolarlık çip satını iptal edecek!

ABD, uzun zamandır Çin'e karşı çeşitli ambargolar uyguluyor. Ancak bu ambargolardan etkilenenler arasında teknoloji dünyasının önemli isimleri de yer alıyor. Bu isimlerden biri de Nvidia oluyor. Ancak son haberlere göre Nvidia, büyük bir engelle karşı karşıya.

Özellikle son zamanlarda hayatın her alanında yer alan yapay zeka ile birlikte Nvidia da önemli bir gelir sağladı. Ancak ABD'nin uygulamış olduğu çip ambargosu bu konuda şirkete engel oluyor. Bu da beraberinde Nvidia'nın büyük satışları kaybetmesine neden oluyor.

Nvidia RTX 4080 Super ufukta göründü: Beklenenden daha erken gelebilir!

Son olarak ise Nvidia, Çin'e yapmayı planladığı 5 milyar dolarlık çip ticaretini iptal etmek zorunda kaldı. Bunun sebebi de tabii ki Çin'e uygulanan çip ambargosu. Verilen siparişlerin çoğunluğunu ise Nvidia H800 ve A800 hızlandırıcıları kapsıyor.

ABD'nin son adımıyla birlikte ise bu yongalara erişim de kısıtlandı. Bundan dolayı da Nvidia'nın farklı alıcılar bulması gerekiyor. Ancak bu kadar fazla siparişi alacak birini bulmak ise oldukça zor olacak gibi duruyor.

Peki, siz Nvidia satış konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!