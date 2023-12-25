Nvidia CES 2024'te Yapay Zeka ve Grafik Kartlarıyla Öne Çıkacak

Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı) ya da kısa adıyla CES, bu sene de teknoloji meraklılarına kapılarını aralayacak. 9 ila 13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuarda dünyaca ünlü markalar en yeni ürünlerini ve teknolojilerini kullanıcıların karşısına çıkaracak. Peki grafik kartlarıyla ön plana çıkan Nvidia'da durumlar nasıl? Şirketin etkinlikte tanıtılacağı teknolojiler kısa süre önce ortaya çıktı. İşte Nvidia CES 2024 tanıtım planı!

Nvidia, CES 2024 fuarında neler tanıtacak?

Nvidia, Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024 öncesi resmi web sitesinden tanıtım planını paylaştı. Buna göre teknoloji şirketi fuarda üretken yapay zeka başta olmak üzere yapay zekadaki en son gelişmelerini ve diğer ileri teknolojilerden oluşan bir yelpazeyi açıklayacak.

Yukarıda da görüldüğü üzere şirketin ana odak noktası son dönemin ana akımı yapay zeka olacak. Bunun yanı sıra RTX 40 SUPER serisine ait yeni grafik kartlarının tanıtılması ön görülürken; otomobil ve robotik dahil çok sayıda yeni ortaklıklar ve iş birlikleri açıklanacak.

Teknoloji dünyasını sallayan aktör: Nvidia

Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer, Samsung, Zotac ve daha fazlasını içeren ortaklarla yapay zeka, oyun ve NVIDIA Studio duyuruları ve demoları.

Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Polestar, Luminar ve Zoox gibi liderlerle ortaklıklar sergileniyor.

Dreame Innovation Technology, DriveU, e-con Systems, Enchanted Tools, GluxKind, Hesai Technology, Leopard Imaging, Ninebot (Willand (Beijing) Technology Co., Ltd.), Orbbec, QT Company, Unitree Robotics ve Voyant Photonics ile iş birlikleri.

Accenture, Adobe, Altair, Ansys, AWS, Capgemini, Dassault Systems, Deloitte, Google, Meta, Microsoft, Siemens, Wipro ve diğerleri ile iş birlikleri.

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