Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kapsamında Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın zırhlı araç, Macaristan'da da üretilecek. Macaristan Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre, Nurol Makina ve Macarlı Raba Otomotiv arasında yapılan anlaşma doğrultusunda yeni bir üretim hattı Macaristan'da kurulacak.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kapsamında birçok araç üretildi. Bunlar arasında hava araçları ile birlikte büyük bir yeri de zırhlı araçlar tutuyor. Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın isimli zırhlı araç da bunlardan biri. Ejder Yalçın için seri üretim hattında değişikliğe gidiliyor. İşte detaylar..

Nurol Makina Ejder Yalçın Macaristan'da da üretilecek!

Nurol Makina tarafından özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde kolluk kuvvetleri ve ordunun kullanımı esas alınarak üretilen Ejder Yalçın'ın üretim hattı ülke dışına çıkıyor. Zorlu arazi şartlarında kesintisiz görev yapması amacıyla üstün arazi yeteneklerine sahip 4×4 ve zırhlı Ejder Yalçın artık Macaristan'da da üretilecek.

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, 300 adeti aşan taleplerini karşılamak amacıyla Yalçın 4×4 üretiminin Macaristan'da da yapılacağını açıkladı. Nurol Makina ve Macarlı Raba Otomotiv arasında yapılan anlaşma doğrultusunda yeni bir üretim hattı Macaristan'da kurulacak.

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Nurol Makina ve Raba Otomotiv arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Gidrán ismi ile 4X4 Ejder Yalçın zırhlı araç üretimi Macaristan'da yapılacak. Macaristan'da yapılacak üretimle birlikte hem işçilik maliyetlerinin azalması hem de üretim kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor.

Nurol Makina Ejder Yalçın özellikleri