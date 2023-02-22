Numarasını değiştirenler dikkat: WhatsApp hesabınız başka bir cihazda açılabilir!

Yeni bir telefon numarası alan genç, kayıtlı bir eski WhatsApp hesabı olduğunu fark etti! İşte detaylar...

WhatsApp, Türkiye ve dünyada en çok kullanılan mesajlaşma platformu. Fakat uygulamanın uzun yıllardır devam eden bir güvenlik sorunu mevcut. Bugün ortaya çıkan haberde bunun bir örneği, oldukça dikkat çekti ve aynı zamanda tepki topladı. Yeni bir telefon numarası satın alan kişi, eski sahibin WhatsApp hesabına erişebilir. Peki, habere konu olan WhatsApp'taki güvenlik sorununu aşmak için ne yapmak gerekiyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Yeni bir telefon numarası, başkasının WhatsApp hesabına ulaşmak için yol olabilir!

Ugo isimli bir genç, Fransa'ya taşındıktan sonra yeni bir telefon numarası aldığı ve o numara üzerine WhatsApp hesabı kurdu. Fakat kurduktan sonra numaranın daha önce kullanılmış bir WhatsApp hesabı olduğunu fark etti. Bir kadının profil fotoğrafı ve mesajlarını telefonunda fark eden genç, sorundan dolayı WhatsApp ile iletişim kurdu.

Fakat WhatsApp'ın kendilerine olumsuz dönüş yapması üzerine yayın organlarıyla iletişim kuran kişi, bunun ilk kez yaşanmadığını fark etti. Çünkü telekom şirketlerinin numaraları, her zaman kısıtlıdır ve iptal edildikten bir süre sonra yeniden satışa çıkarılabilir. Ek olarak da numara için WhatsApp hesabı aktif edilmişse ve bu hesap silinmemişse bu durumun yaşanma ihtimali çok düşük olsa da mevcut.

Whatsapp çok beklenen özelliği sonunda iOS'ta sunmaya başladı!

Sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları için büyük önem taşıyan gizlilik ve güvenlik açığının WhatsApp'ta bu şekilde yer alması ve kullanıcının olumsuz dönüş alması tepki çekti. Her ne kadar eski numara sahibinin yeni numaraya geçiş yapmadan önce hesabını silmesi gerekse de vefat ya da telefonun kaybı gibi başka durumlar da yaşanabilir. Bu nedenle WhatsApp'ın bu konu üzerinde bir değişiklik yapması bekleniyor.

Öte yandan WhatsApp, İki Adımlı Doğrulama seçeneğini etkinleştirmenin güvenlik ve gizlilik alanında büyük önem taşıyacağını her zaman belirtiyor. WhatsApp İki Adımlı Doğrulama seçeneğini aktif etmek için şu adımları izlemeniz yeterli:

WhatsApp Ayarlar

Hesap

İki Adımlı Doğrulama

Etkinleştir

Belirlediğiniz altı haneli anahtarı girin ve onaylayın.

Erişebileceğiniz bir e-posta adresi girin veya e-posta adresi eklemek istemiyorsanız Atla'ya dokunun.

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