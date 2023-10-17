Nubia Z60 ve Z60 Fold Modelleri Tanıtılıyor

Nubia, yeni modelleri olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Nubia Z60 ve Z60 Fold'u tanıtmaya hazırlanıyor. Modellerin özellikleri ve lansman tarihi hakkında bilgiler veriliyor.

Son amiral gemisi modelleri ile piyasadan olumlu dönüşler alan Nubia, şimdi yüksek özelliklere sahip yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Nubia Z60 ve Z60 Fold hakkında tüm bilinenler.

Nubia Z60 modelleri bu yıl tanıtılacak!

Nubia geçtiğimiz yıl Aralık ayında Z50 serisini tanıtmıştı. Bu modellerde yine Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanan şirket, kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Şimdi yine aynı dönemde Z60 modellerini tanıtacak olan Nubia, 2024 gelmeden bir lansmanla yeni modellerini karşımıza çıkaracak.

Sızıntılara göre Z60 ve katlanabilir Z60 Fold ile pazara giriş yapacak olan Nubia, bugün sertifika sitesinde NX721J ve NX769J model numaraları ile görüntülendi. İddialara göre Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan ve isminin Nubia Z60 olduğu tahmin edilen akıllı telefon, Android 13 işletim sistemi ile geliyor. Önceki sızıntılara göre 1 inç kameraya sahip olacak olan Z60, 12 GB RAM bellek ile pazara giriş yapacak.

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Firmanın ilk katlanabilir telefonu olan Z60 Fold için de aynı lansman tarihi işaret ediliyor. Yine Z60 gibi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak olan cihaz, 12 GB RAM bellek ile gelecek. 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri sunması beklenilen Nubia Z60 Fold, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alacak. 100W kablolu hızlı şarj desteği de sunacak olan cihaz, 7,3 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelecek.

Görünüşe göre Nubia yine piyasaya performans tarafında keyif verecek modeller ile giriş yapmayı düşünüyor. Siz Nubia'nın yeni modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nubia ilk katlanabilir telefon girişiminde başarılı olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.