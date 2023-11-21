Nubia Z60 Ultra Yakında Tanıtılacak

Nubia'nın yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Z60 Ultra için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonla ilgili son dönemde ortaya çıkan raporlar amiral gemisi segmentinde olacağını gösteriyor. Kısa süre önce gelen bilgilerse cihazın tasarımını ve çıkış tarihini gözler önüne seriyor.

Nubia'nın yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Z60 Ultra için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonla ilgili son dönemde ortaya çıkan raporlar amiral gemisi segmentinde olacağını gösteriyor. Kısa süre önce gelen bilgilerse cihazın tasarımını ve çıkış tarihini gözler önüne seriyor.

Nubia Z60 Ultra ne zaman tanıtılacak ve nasıl görünecek?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre yaklaşan Nubia Z60 Ultra modeli aralık ayında tanıtılacak. Buna ek olarak cihazda ekran altı selfie kamerası olması bekleniyor. Dahası, arkada içerisinde 35 mm sensörü barındıran ve günümüz kameralarını aratmayan dairesel bir kamera kurulumu yer alacak. Bu sensörlerin OIS destekli olacağını da belirtelim.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Bunun dışında geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Nubia Z50S modelinin teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran Boyutu6.7 inçEkran Çözünürlüğü2.400 x 1.080 pikselEkran Yenileme Hızı144 HzEkran ParlaklığıMaksimum 1.000 nitİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM12 GB – LPDDR5XDepolama256 GB / 512 GB – UFS 4.0Arka Kamera64 Megapiksel + 50 Megapiksel + Yardımcı SensörÖn Kamera16 MegapikselBatarya Kapasitesi5.000 mAhHızlı Şarj80 W, 30 dakikada 0'dan 100'e şarjBağlantı5G, WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nubia Nubia Z60 Ultra'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.