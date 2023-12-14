Nubia Z60 Ultra Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Nubia Z60 Ultra modelinin özellikleri ve teknik detayları hakkında sızıntılar ortaya çıktı. Cihazın 80W şarj hızı destekleyeceği ve diğer teknik özelliklerinin ise henüz bilinmediği belirtildi.

Nubia'nın 19 Aralık'ta tanıtmaya hazırlandığı Nubia Z60 Ultra modeli için geri sayım başladı. Cihazın nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı son dönemde ortaya çıkan sızıntılar sayesinde büyük ölçüde biliniyor. Son gelen raporlar ise akıllı telefonla ilgili bilinmeyen diğer teknik özelliklere odaklanıyor.

Nubia Z60 Ultra 3C veri tabanında ortaya çıktı

Nubia Z60 Ultra, NX721J model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun 80W şarj hızlarını destekleyeceğını gözler önüne sererken, diğer teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay bizlerle paylaşmıyor.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak; cihazın 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç OLED bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Öte yandan akıllı telefonda ekran altı selfie kamera teknolojisinin kullanıldığını belirtelim. Söylentilere göre ilgili selfie kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Modelde yukarıda da belirttiğimiz gibi 80W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Aynı zamanda, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı kullanıcılara sunulacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı MyOS arayüzüyle çıkacağını belirtelim.

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