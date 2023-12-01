Çok yakında yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkacak olan Nubia, Z60 Ultra modelinin lansmanını doğruladı. İşte Nubia Z60 Ultra'nın beklenen özellikleri ve lansman tarihi.

Çok yakında yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkacak olan Nubia, Z60 Ultra modelinin lansmanını doğruladı. Sızıntılara göre Aralık ayında tanıtılması beklenilen Z60 Ultra için, şirket resmi açıklamayı yaptı. İşte Nubia Z60 Ultra'nın beklenen özellikleri ve lansman tarihi.

Nubia Z60 Ultra Aralık'ta tanıtılacak!

Bugün Z60 Ultra için bir resmi açıklama yapan şirket, sızıntıları doğruladı. Yeni amiral gemisi modelini Aralık ayında tanıtacağını açıklayan Nubia, şimdilik gün ve saat bilgisi vermedi. Ancak sızıntılar lansmanın çok yakın olduğunu bildiriyor.

Bu açıklama ile cihazın ortaya çıkan diğer özelliklerinin de doğruluk payını artıran şirket, Z60 Ultra modelini Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile tanıtacak. İddialara göre bu işlemcinin yanında 12 GB LPDDR5X RAM bellek getirecek olan Nubia Z60 Ultra, depolama tarafında 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki seçenek sunacak.

Vivo S18 serisinin tasarımı ortaya çıktı! İşte tüm detayları

6000 mAh'lik bir bataryadan güç alacak olan Z60 Ultra, 80W hızlı şarj desteğine sahip. Ana kamera olarak 1/1,56 inç 50 Megapiksellik bir sensör kullanan cihaz, bu kameranın yanında 1/1,55 inç 50 Megapiksel geniş açılı kamerayı ve 64 Megapiksel Omnivision OV64B telefoto kamerayı da barındıracak.

Ön tarafa 16 Megapiksellik bir selfie kamerası konumlandıran Nubia, bu modelde 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekran kullanıyor. 144Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan bu ekran, Android 14 tabanlı MyOS arayüzünü bizlere sunuyor.

Nubia Z60 Ultra muhtemelen Aralık ayının başında tüm özellikleri ve fiyatı ile gözler önüne sürülecek. Bakalım Çinli şirket yeni amiral gemisi modeline ne kadar fiyat biçecek?

Nubia Z60 Ultra beklenen özellikleri!