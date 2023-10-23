Nubia Z50S Modeli Piyasaya Sürüldü

Nubia, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için sessiz sedasız yeni Z50S modelini piyasaya sürdü. Modelin özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Nubia, bu kapsamda ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni Z50S adlı modelini piyasaya sürüyor. Üstelik şirket, bunu sessiz sedasız yaparak hiçbir tanıtım gerçekleştirmedi. Peki Nubia Z50S adlı bu modelin özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar…

Nubia Z50S özellikleri ve fiyatı

Pazartesi gününden itibaren piyasaya sürülecek Nubia Z50S modeli, 6.7 inç boyutunda kavisli bir ekrana sahip. 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğünde olan ve 144 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, maksimum 1.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Cihazın kalbinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bununla beraber akıllı telefon LPDDR5X tipinde 12 GB RAM'e sahipken depolama alanı tarafındaysa UFS 4.0 biçiminde 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

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Akıllı telefonun arka kasasında Sony IMX787 sensörlü 64 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + yardımcı sensör şeklinde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor.

Cihaz, 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Bu batarya, 80 W hızlı şarj ile 30 dakikada 0'dan 100'e şarj edilebiliyor. Nubia Z50S modelinin bağlantı özellikleri ise 5G, WiFi 6E, NFC ve Bluetooth 5.3 şeklinde. Tüm özelliklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Nubia Z50S teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran Boyutu6.7 inçEkran Çözünürlüğü2.400 x 1.080 pikselEkran Yenileme Hızı144 HzEkran ParlaklığıMaksimum 1.000 nitİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM12 GB – LPDDR5XDepolama256 GB / 512 GB – UFS 4.0Arka Kamera64 Megapiksel + 50 Megapiksel + Yardımcı SensörÖn Kamera16 MegapikselBatarya Kapasitesi5.000 mAhHızlı Şarj80 W, 30 dakikada 0'dan 100'e şarjBağlantı5G, WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Nubia Z50S modelinin fiyatı 2 bin 199 yuan yani 306 dolar olarak belirlendi. 512 GB depolamalı versiyonun fiyatı ise bilinmiyor.