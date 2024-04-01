Nubia, yapay zeka odaklı yeni ürünlerini tanıtacak

ZTE'nin alt markası Nubia, akıllı telefonlarına yapay zeka eklemeye hazırlanıyor gibi duruyor. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da açıklamalarda bulunan şirket, 9 Nisan'da yapay zeka odaklı yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu.

Nubia, yapay zekalı telefon için 9 Nisan'ı hedef gösterdi

Şifreli mesajda Nubia, lansmanla birlikte "yeni bir çağın" başlangıcı olacağını söyledi. Yeni cihazlarla ilgili ayrıntılar açıklanmasa da, mevcut modellerle ilgili olmayacağı belirtildi. Nubia, yapay zekaya dayanan kullanan yeni bir cihaz sunacağını dile getirdi.

Duyurunun zamanlaması da oldukça dikkat çekici. ZTE geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlik kapsamında yapay zeka yeteneklerini ele aldı. Şirketin Nebula işletim sistemi tarafından desteklenen birleşik bir platformu üzerinde çalıştığını söyledi.

13213213

Araştırmacılar, Nubia'nın 9 Nisan'daki lansmanıyla birlikte birden fazla yapay zeka tabanlı akıllı telefon tanıtabileceğini düşünüyor. Markanın ayrıca görüntüleme, performans ve güvenlik alanlarında yapay zeka çözümleri sunabileceği de söyleniyor.

Nubia en son MWC 2024 fuarında dikkat çekmişti. Sadece 599 dolarlık Nubia Flip 5G ile en ucuz katlanabilir telefonu pazara sunmuştu. Model, 466 x 466 piksel çözünürlüğünde 1,43 inç kapak ekranı ve 6,9 inç 1188 X 2190 piksel çözünürlüğünde ana ekrana yer veriyordu.

Kamera tarafında ise 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameraya 2 Megapiksel çözünürlükte bir bir derinlik kamerası eşlik ediyor. İç tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamera yer alıyor. Katlanır telefonun arka kamerasını da önde yer alan küçük ekran sayesinde ön kamera için kullanmak mümkün.