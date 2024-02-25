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Nubia Flip 5G Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

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Nubia, ilk katlanabilir akıllı telefonu Nubia Flip 5G'yi önümüzdeki haftalarda tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti, 8 GB veya 12 GB RAM, 256 GB veya 512 GB depolama, 6,9 inçlik ana OLED ekran gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

Nubia, ilk katlanabilir akıllı telefonu Nubia Flip 5G'yi önümüzdeki haftalarda tanıtmaya hazırlanıyor. Dikey olarak katlanabilir bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, lansman öncesinde ortaya çıktı. Nubia Flip 5G özellikleri ve tasarımı sızdırıldı.

Nubia Flip 5G özellikleri ve tasarımı

Çin'den gelen sızıntılara göre Nubia Flip 5G; 2.4GHz hızında çalışan Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak. Bu, ZTE Libero Flip gibi yakın zamanda piyasaya sürülen diğer orta sınıf katlanır telefonlarla benzer performans göstereceği anlamına geliyor.

Bellek seçeneklerinde ise 8 GB ve 12 GB RAM olacağı belirtildi. Ayrıca depolama tarafında 256 GB ve 512 GB varyantlarını içerecek. Katlanabilir telefonun 2790×1188 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,9 inçlik ana OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Dış kısımda 1,43 inçlik dairesel OLED ekran olacak.

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Arka tarafta 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuyla gelecek. 30W hızlı şarj desteğine sahip 4180 mAh bataryadan besleneceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Flip 5G'nin boyutları 170 x 75.5 x 7.0mm olarak listelendi ve yaklaşık 209 gram ağırlığında olması bekleniyor. Bu da diğer katlanabilir modeller ile benzer ölçülerde olacağı anlamına geliyor.

Nubia Flip5G için henüz fiyatlandırma veya lansman tarihi paylaşılmadı. Ancak MWC 2024'ün 26 Şubat'ta başlayacağını düşünürsek, Nubia'nın sürpriz yapmasını bekleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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