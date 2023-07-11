Üye Girişi
Haberler
Noviboard, Türkiye'deki yerli girişimleri desteklemek amacıyla faaliyete geçti

Noviboard, Türkiye'deki yerli girişimleri desteklemek amacıyla faaliyete geçti

Teknoloji Haberleri

Noviboard kurucusu Dr. Ömer Özdinç, üniversite-sanayi iş birliğini, yatırımcıların girişimcilerle buluşmasını ve deneyimli mentorların yeni nesil girişimcilerle eşleşmesini sağlayarak inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yerli girişimleri desteklemek amacıyla faaliyete geçtiklerini söyleyen Noviboard kurucusu Dr. Ömer Özdinç, "Üniversite-sanayi iş birliğini, yatırımcıların girişimcilerle buluş¸masını, deneyimli mentorların yeni nesil girişimcilerle es¸les¸mesini sağlayarak yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Böylece inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Türkiye Ömer Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title