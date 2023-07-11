Noviboard, Türkiye'deki yerli girişimleri desteklemek amacıyla faaliyete geçti

Noviboard kurucusu Dr. Ömer Özdinç, üniversite-sanayi iş birliğini, yatırımcıların girişimcilerle buluşmasını ve deneyimli mentorların yeni nesil girişimcilerle eşleşmesini sağlayarak inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yerli girişimleri desteklemek amacıyla faaliyete geçtiklerini söyleyen Noviboard kurucusu Dr. Ömer Özdinç, "Üniversite-sanayi iş birliğini, yatırımcıların girişimcilerle buluş¸masını, deneyimli mentorların yeni nesil girişimcilerle es¸les¸mesini sağlayarak yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Böylece inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendiriyoruz" dedi.