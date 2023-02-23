Notion AI, bir süreliğine ücretsiz: Yapay zeka, editörlük için öne çıkıyor!

Notion AI, bir sürelik ücretsiz oldu; yapay zeka, editörlük alanında daha çok öne çıkıyor! İşte detaylar..

Yapay zekanın gelişimi son zamanlarda hızla artarken birçok meslek alanında da kendine yer edinmeye başladı. Yapay zeka destekli sohbet robotları, editörlük ve metin yazarlığı gibi alanlarda daha çok ön plana çıkıyor. Firma, alfa sürümünü bir süre için ücretsiz yaptı ve şimdi de kullanıcıların Notion AI 'yi hangi amaçla daha çok kullandıklarını açıkladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Notion AI, editörlük için daha çok kullanılıyor

Notion, geçen hafta yaptığı açıklamada ücretsiz kullanıcılar dahil herkesin Notion AI alfa sürüm kullanabileceğini söyledi. Bu açıklama sonrasında yapay zekanın alfa sürümünü denemek isteyen kişiler sıraya girdi. Bu şekilde 2 milyondan fazla kişi, yapay zekayı kullanmak için kaydoldu.

Bu süreci test eden şirket, bir süre sonra sonuçları karşılaştırdı. Karşılaştırmanın ardından kullanıcıların yeni bir metin talep etmesinden çok hali hazırda bulunan yazıların iyileştirilmesini tercih ettiğini belirtiyor.

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Notion AI, mevcut yazıların imla ve noktalama kurallarını düzeltme, yazının dilini yumuşatma ya da sertleştirme, yazıyı uzatma ya da özetleme gibi birçok fonksiyona sahip. Yani insanlar, yeni bir metin talep etmekten daha çok kendi yazdıklarının iyileştirilmesini istiyor. Bu nedenle de Notion AI'nin "yazımı iyileştir" seçeneği daha çok kullanılıyor. Böylece Notion AI için editörlük özelliği daha çok öne çıkıyor.

Notion AI'nin yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen bir diğer özellik ise "tamamen yeniden tasarlama" oldu. Bu özellik ile kullanıcılar, Notion AI'ye yine hali hazırda olan yazılarını gönderiyor ve onun en iyi biçimde geri dönüşünü alıyor. Böylece Notion AI, insanların editörlük alanındaki yeteneklerini geliştirmek için yardımcı oluyor.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Notion AI alfa sürümü, sadece 5 Nisan tarihine kadar ücretsiz olacak. Ek olarak da ücretsiz olsa bile tüm kullanıcılara sadece 20 ücretsiz cevap hakkı veriyor. Bu tarihten sonra ise aylık 10 dolar ödeme yaparak Notion AI kullanmaya devam etmek mümkün.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce yapay zeka destekli bir sohbet robotundan yardım aldınız mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.