Nothing Phone 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı
Nothing, geçen yıllarda akıllı telefon pazarına merhaba dedi. Şirket bu alanda ürün çeşitliliğini artırmaya devam ederken, önümüzdeki dönemlerde Phone 3 ile karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun lansman tarihi şu an için bilinmiyor ve şimdiye dek performans konusunda neler sunacağına dair çok fazla detay ortaya çıkmadı. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı, zira Nothing Phone 3 ile ilgili ilk bilgiler kısa bir süre önce geldi. İşte Nothing Phone 3 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Nothing Phone 3 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Nothing Phone 3 modelinin kilit özellikleri şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Buna göre telefonda geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi karşımıza çıkacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Modelin tasarım açısından markanın geleneklerine sadık kalması bekleniyor. Bu kapsamda gelişmiş LED ışıklar ve köşeli bir tasarım yeni modelde de kullanılacak. Akıllı telefonun fiyatlarına geldiğimizde 480 ila 540 dolar arasında satılmasını bekliyoruz. Bununla birlikte selefinin geçen yılın temmuz ayında tanıtıldığını göz önünde bulundurarak yeni modelin de benzer bir tanıtım takvimini izleyeceğini söyleyebiliriz.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Nothing Phone 2'nin özellikleri şöyle;
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730
Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı
Arka Kameralar:
Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9,
Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel
Ön Kamera: 32 Megapiksel
İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0
Batarya: 4.700 mAh
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
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