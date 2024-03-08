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Nothing, Phone 2a ve CMF Buds Pro'yu Türkiye'de tanıttı

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Nothing, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Phone 2a ve alt markası CMF'nin aksesuarlarını sundu. Lansmanda tanıtılan CMF Buds Pro Türkiye'ye özel bir fiyatla gelecek. İşte detaylar.

Nothing, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Phone 2a ve alt markası CMF'nin aksesuarlarını sundu. Lansmanda tanıtılan CMF Buds Pro Türkiye'ye özel bir fiyatla gelecek. İşte detaylar.

CMF Buds Pro Türkiye'de satışa çıkıyor

CMF by Nothing'in vurguladığı nokta, teknik özellikleri göz önüne alındığında cihazın düşük fiyatlandırılması oldu. Buds Pro; hibrit aktif gürültü engelleme, net arama teknolojisi ve güçlü bas desteğine sahip olacak. 11 saate kadar ve şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanım sunacak.

CMF Buds Pro Türkiye fiyatı açıklanınca yazı da güncellenecek. Global fiyatının 49 dolar olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk kulaklığın Nisan ayında ülkemize giriş yapacağı bildirildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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