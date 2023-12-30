Nothing Phone (2a) Tasarımı Ortaya Çıktı

Nothing, uygun fiyatlı modeli olan 2a için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Nothing Phone (2a) modelinin tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Nothing Phone (2a) tasarımı belli oldu

Sızdırılan bilgilere göre Nothing, yeni modelinde MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisine yer verecek. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715'e ve 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510 çekirdek mevcut. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise Mali-G610 bulunuyor.

Cihaz, uygun fiyatlı olmasına rağmen OLED panel ile karşımıza çıkacak. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni modelinde 6.7 inç ekran boyutuna yer verecek.

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Nothing, yeni modelinde 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Bununla birlikte, ikili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera yer alacak.

Cihazın uygun fiyatlı olması nedeniyle arka kapağında yer alan LED aydınlatma özelliklerinin azaltılacağı belirtiliyor. AIN142 model numarasıyla listelenen model, 27 Şubat'ta MWC 2024 etkinliğinde Nothing Phone (3) ile birlikte duyurulacak.

Nothing Phone (2a), kutudan Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 arayüzü ile çıkacak. Glif adı verilen LED adanın da yeniden tasarlandığı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Nothing Phone (2a) fiyatı:

8 GB RAM ve 128 GB depolama = 440 dolar

12 GB RAM ve 256 GB depolama = 550 dolar