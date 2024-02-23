Arka panelindeki ışıklı tasarımı ile kendine has bir kitle yakalayan Nothing, üçüncü telefonu için çalışmalarını tamamladı. Uygun fiyat etiketiyle sahne alması beklenen modele ilişkin sızıntı haberler gelmeye devam ediyor.

Nothing Phone (2a) tasarımı değişiyor

Nothing Phone (2a) cihazına ilişkin bugüne dek birçok sızıntı bilgiye ulaştık. Ortaya çıkan son rapor, cihazın basın görsellerinde kullanılacak çekimlerin düzenlenmemiş hallerini ortaya koyuyor. Tasarıma bakılırsa Nothing Phone (2a) tasarımı daha önceki sızıntılarla örtüşüyor.

Nothing, ilk iki telefonunda benzer bir tasarım kullandı. Görünüşe bakılırsa şirket, yeni modelinin arka tasarımında değişikliğe gidecek. Modelin arkasındaki kamera adası ortalanmış şekilde kullanıcılarını karşılıyor. İlk iki modelde kamera adası sağ üst tarafta yer alıyordu.

Nothing Phone (1)'e Android 14 sürprizi!

Daha önce sızan bilgilere bakarsak Nothing modelin işlemci koltuğunda MediaTek'in orta sınıf modeli Dimensity 7200 yer alacak. Cihaz iki ayrı seçenek ile geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacak varyantı 349 eurodan satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan versiyonu ise 399 seviyelerinde olacak.

Nothing Phone (2a) beklenen özellikleri;

Ekran: 120Hz yenileme hızına sahip 6,7¨ FHD+ AMOLED ekran

İşlemci: Dimensity 7200

RAM ve depolama: 8 GB RAM ve 128 GB depolama; 12 GB RAM ve 256 GB depolama

Ana kamera: 50 Megapiksel Samsung GN9+ 50 Megapiksel JN1 arka kamera

Ön kamera: 32MP Sony IMX615 ön kamera

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5

Yenilikler: Yeni arka tasarım, Yeniden Tasarlanan Glif