Amiral gemisi modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Nothing, uygun fiyatlı modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Nothing Phone (2a) tanıtım tarihi sızdırıldı. İşte detaylar…

Nothing Phone (2a) tanıtım tarihi belli oldu

Sızdırılan bilgilere göre Nothing, yeni modelinde MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisine yer verecek. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715'e ve 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510 çekirdek mevcut. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise Mali-G610 bulunuyor.

Nothing Phone (2) modeline benzer tasarımla piyasaya sürüleceği belirtilen cihaz, uygun fiyatlı olmasına rağmen AMOLED panel ile karşımıza çıkacak. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni modelinde 6.7 inç ekran boyutuna yer verecek.

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Nothing, yeni modelinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte, ikili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera yer alacak.

Cihazın uygun fiyatlı olması nedeniyle arka kapağında yer alan LED aydınlatma özelliklerinin azaltılacağı belirtiliyor. AIN142 model numarasıyla listelenen model, 27 Şubat'ta MWC 2024 etkinliğinde Nothing Phone (3) ile birlikte duyurulacak.

Nothing Phone (2a), kutudan Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 arayüzü ile çıkacak. Sızdırılan bilgilere göre, cihazın fiyatı ise yaklaşık 400 dolar olacak.

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